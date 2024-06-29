°ì»å¤Þ¤È¤ï¤Ì»Ñ¤ÇÂÔ¤Ä»Ø¸¶è½Çµ¡ªÉâµ¤ÃË¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¸ÀµÚ¤â¡Ö³¿²½¸½¾Ý¡×¤Îµ¿¤¤¤¬Éâ¾å
¡Ö»ä¡¢µîÇ¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È¡¢Èà¤È¤³¤ì¡¢¤è¤¯Í·¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤â¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ëµã¤¤¤¿¤é¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤¬¡¢Îø¿Í¤È¤ÎÇË¶É¤òÆÍÁ³¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯£´·îÊüÁ÷¤ÎÄ«¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤ÎÆü¡¢»Ø¸¶¤Ï¤½¤Î¸µ¥«¥ì¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥²¡¼¥à¤òÈÖÁÈÆâ¤Ç¾Ò²ð¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇË¶ÉÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»Ø¸¶¤¬¡¢£¶·î27ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢¡ÖÃË¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¤È¡¢¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×°ÊÍè¤ÎàÃËá¤Ë´Ø¤¹¤ë¶½Ì£¿¼¤¤È¯¸À¤ò»Ä¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¿¥á»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈÆâ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤¶¤ÈÏ¢¥É¥é¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ï²áµî¤Î½÷Í·¤Ó¤¬³èÈ¯¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î½÷ÊÊ¤Ï¼£¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬È½ÃÇ¤·¡¢¹ðÇò¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ø¸¶¤¬¤³¤ì¤ËÂç¤¤¤ËÆ±Ä´¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈ¿±þ¤«¤é¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç¤Î¸ÀÆ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÄ¾¶á¤ÎÈà¤Ë¤ÏÉâµ¤ÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤·¤«¤â²¿ÅÙ¤«Éâµ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´ª·«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Éâµ¤¤ò¤¹¤ëÃË¤òÈà»á¤ËÁª¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ç¤âÂç¤¤Ê²ÝÂê¤À¡£¤À¤¬°ìÊý¤Ç¡¢Èà»á¤¬Éâµ¤¤ËÁö¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ï¡¼¥È¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¤Ä¤«¤ó¤Ç¤ª¤¯ÅØÎÏ¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÏÃÂê¤Ç¤Ï¾ï¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£Á°½Ð¤Î¥¨¥ó¥¿¥á»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤¬Âç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡Ö»Ø¸¶¤Ï¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤¬¼«¿È¤ËÊó¹ð¤â¤»¤º¤Ë¡¢½÷À¤â¤¤¤ë°û¤ß²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÍ§¿Í¤«¤éÊ¹¤¡¢¤½¤Î°û¤ß²ñ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà»á¤Ï³Î¤«¤Ë·Ú¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ø¸¶¤Î¼»ÅÊ¿¼¤µ¤âÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Ø¸¶¼«¿È¤ÏÈà»á¤Ë¡Ø¤ª¤Á¤ã¤á¡Ù¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¡ØÎø¿Í¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢°ì»å¤Þ¤È¤ï¤Ì»Ñ¤Ç¥è¥®¥Ü¡¼¤Ë¿²Å¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶¯¤á¤Ê¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡¢Èà»á¤¬³¿²½¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ï¿µ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·ë¹½¡¢°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÇË¶É¤Ë¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²òÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¾¯¤·Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡·Ú¤¤ÃË¤¬¹¥¤¤Ê½÷»Ò¤Ï¡¢·ë¶É¤Ï¼¡¤â·Ú¤¤ÃË¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¡£ÃË¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ»Ø¸¶¤Ë¤½¤Îµ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬¡¢¹¬¤»¤Ø¤Î¡ÖºÇÃ»µ÷Î¥¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊËÜÂ¿¥Ò¥í¥·¡Ë