桃にちなんだ体験イベント！MOMOテラス「MOMOまみれフェス」

『MOMOテラス(モモテラス)』で、桃が旬の7月、桃にちなんだイベントが満載の「MOMOまみれフェス」を2024/7/13・14開催します。

『MOMOテラス(モモテラス)』で、桃が旬の7月、桃にちなんだイベントが満載の「MOMOまみれフェス」を2024/7/13・14開催。

なかでも、注目のイベントは「MOMOまみれフェス」で初開催となる「も、もっと!ガラポン抽選会〜MOMOか!MOMO以外か!〜」で、果物の「桃」関連の品や、「桃」以外の“モモ色”の品、“モモ”と名のつく品、約20種類におよぶ“モモ”がらみの豪華賞品(※1)が当たります。

桃か、桃以外が当たるガラポン抽選で“モモ色”の玉が出たら、実物にそっくり?!な桃をもぎ取る、高さ190センチの「MOMO狩りチャレンジ抽選」(※2)に参加できます。

(※1)も、もっと!ガラポン抽選会〜MOMOか!MOMO以外か!〜約20種類におよぶ“モモ”がらみの賞品

(※2)MOMO狩りチャレンジ抽選

■【7/13(土)・14(日)各日10:00〜】

も、もっと!ガラポン抽選会〜MOMOか!MOMO以外か!〜

〜MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定〜

桃か、桃以外の豪華賞品(※1)が当たる「も、もっと!ガラポン抽選会」は、期間中のお買上げレシート3,000円(税込・合算可)以上ご提示につき1回で、モモ色の玉が出たら、実物にそっくり?!な桃をもぎ取る「MOMO狩りチャレンジ抽選」(※2)」に参加できます。

※抽選は最大10回まで

※レシート対象外店舗:フレンドマート

[レシート対象期間]2024/7/12(金)〜14(日)

[抽選日時]7/13(土)・7/14(日) 各日10:00〜19:00

[抽選場所]1F アトリウム

このほか、モモがらみの体験イベントでは、“桃タルトを作ろう”や“鶏もも唐揚 試食会”、“桃味のカルピス試飲会”、桃の名産地「岡山県赤磐市」と「福島県福島市」から、新鮮な生桃の販売、人気の桃キャラクターと楽しめるコーナーが登場します。

また、『MOMOテラス』各店では、“モモ”にちなんだ参加型イベントの催しや、“モモ”にちなんだ商品の販売も行います。

■【7/13(土)・14(日)各日10:00〜】MOMOまみれコーナー

桃の名産地の、赤磐市・福島市より新鮮な桃や特産品を販売。

各地域の人気キャラクターも登場します。

[日時]7/13(土)10:00〜17:00・7/14(日)10:00〜16:00

[場所]1F アトリウム

<出展者>※五十音順

赤磐市 商工観光課

■赤磐市 商工観光課

・名産品の桃の販売

・赤磐市の人気キャラクター「あかいわモモちゃん」がやってくる

MOMOテラス_MOMOまみれコーナー_赤磐市 商工観光課

■一般社団法人福島市観光コンベンション協会(DMO)

・名産品の桃の販売

・福島市の人気キャラクター「ももりん」がやってくる

MOMOテラス_MOMOまみれコーナー_福島市観光コンベンション協会

■【7/13(土)・14(日)】MOMOおたのしみコーナー 〜MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定〜

・鶏もも唐揚 試食会 <参加無料>

オリジナルブランド「E-WA! じゅわ旨!!鶏もも唐揚」の試食会。

[日時]7/13(土) (1)11:00〜 (2)13:00〜(10:00より整理券配布)

[場所]1F アトリウム

[先着]各回30名様

※予定数に達し次第終了

協力:フレンドマート

MOMOテラス_MOMOおたのしみコーナー_鶏もも唐揚げ試食会

・桃味のカルピス試飲会 <参加無料>

アサヒ飲料の桃味のカルピスが試飲できるコーナー。

桃以外の味も楽しめます。

[日時]7/13(土)10:30〜15:00

[場所]1F アトリウム

※予定数に達し次第終了

協力:フレンドマート

MOMOテラス_MOMOおたのしみコーナー_桃味のカルピス試飲会

・あら川の桃シロップ販売

桃の名産地 和歌山県の桃を使ったスッキリした甘さの濃縮シロップ(1本750円/税込)を販売。

[日時]7/13(土)・14(日) 各日10:00〜20:00

[場所]1F 無印良品

協力:無印良品

MOMOテラス_MOMOおたのしみコーナー_あら川の桃シロップ

・自分だけのオリジナルうちわを作ろう!

桃でも、桃以外の絵柄でも、自由に描いてオリジナルのうちわが作れます。

[日時]7/13(土)・14(日) 各日(1)11:00〜 (2)15:00〜

[場所]1F アトリウム

[先着]各回15名様

[参加費]お一人様250円(税込)

※お支払いは現金のみ

※各回予定数に達し次第終了

協力:無印良品

MOMOテラス_MOMOおたのしみコーナー_うちわを作ろう

・桃タルトを作ろう <参加無料>

桃のタルトをその場で作る参加型イベント。

[日時]7/14(日) (1)10:30〜 (2)12:00〜 (3)13:30〜(10:00より整理券配布)

[場所]1F アトリウム

[先着]各回5名様

[対象]小学生以下のお子様

※各回予定数に達し次第終了

協力:フレンドマート

MOMOテラス_MOMOおたのしみコーナー_桃タルトを作ろう

■【7/13(土)・14(日)10:00〜】美味しい「桃」プレゼント<各日先着100個限定>

〜MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定〜

[日時]7/13(土)・14(日)10:00〜

[場所]1F アトリウム

各当日のお買上げレシート2,000円(税込・合算可)以上ご提示で、桃をプレゼント。

※お一人様1個限り

※お渡し後の商品交換は出来ません。

※レシート対象外店舗:フレンドマート

