ロッテは29日、7月30日西武戦(ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始)に歌手のBeverly(ビバリー)さんが来場し、試合前にスペシャルライブを行うことになったと発表した。2021年、2022年に来場し、今回で3回目の来場となる。



当日は2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」が開催。Beverlyさんは試合開始前の17時40分頃にグラウンド内でライブパフォーマンスを行い、イベントを盛り上げる。



▼ Beverlyさん コメント



「BLACK SUMMER WEEK 2024に出演させていただきます!前回のステージも最高な夏の思い出になりました!またスタジアムで、皆さんの前で歌わせていただけることをとても楽しみにしています!ぜひ一緒にamazingな時間を楽しみましょう!I’ll see you guys there!」