24時間365日受付可能なLINE相談窓口を開設！いきいきプラザ ペットセレモニー「クオリア」

一般社団法人いきいきプラザは、ペットセレモニー「クオリア」ホームページのリニューアルから提供してきたペット葬儀オンライン予約機能に加え、今回LINEによるご相談窓口を設置し、お客様からのお問合せを24時間365日受け付けることができる体制を整えました。

いきいきプラザ ペットセレモニー「クオリア」

ペットセレモニークオリア:https://petsou-qualia.jp/

■ペットセレモニークオリアの特長

ペットセレモニークオリアでは、ペットちゃん専用斎場で心ゆくまでゆっくりお見送りができる環境を整えています。

お別れ式までの準備や当日の持ち物などを丁寧に説明し、当斎場専用の固定炉にて火葬を行います。

ゆったりとしたお別れ式を通して、感謝の気持ちを伝えられるお別れの場を提供します。

リニューアルされたウェブサイトでは、サービスの詳細や料金の比較や、利用者のレビューも確認できます。

■ホームページリニューアルのポイント

(1)サービス内容と料金の明確化

・スタンダードコースには、合同火葬プラン、個別火葬プラン、お骨上げプランの3つのプランがあり、全てのプランにお別れ式が含まれています。

また、棺やお骨壺など一式を用意しています。

・プレミアムコースでは、より想いを込めたお別れ会のプランを提供しています。

まごころプラン、おもいでプラン、にじのはしプランの3つのプランがあり、お別れ式の内容に応じた料金設定となっています。

ペットちゃんとのプライベートなお時間を更に長くお取りしています。

(2)お客様の利便性向上

LINEによる相談窓口を新設しました。

これにより、より手軽に気兼ねなくご相談いただけるようになりました。

リニューアル以降、ネットによる相談および来社予約システムを提供してきましたが、LINE相談を設置することで、お忙しいお客様に利用いただきやすくなりました。

(3)無料お迎えエリアの拡大

無料のお迎えエリアを県央地区に拡大しました。

これにより、より多くのお客様に便利に利用できるようになりました。

