unumPlateは、ジンギスカンブームを牽引する羊SUNRISE監修のもと、プロ向け「ジンギスカン鍋・極(きわみ)」をリリースしました。

unumPlate「ジンギスカン鍋・極」

材質 : 鉄(SS400)

発売日: 2024年5月25日

価格 : 穴あり:29,800円(税込) 穴なし27,500円(税込)

サイズ: W:250 D:250 H:28

付属品: ハンドル

URL :

https://unumplate.thebase.in/items/87824169

unumPlateは、ジンギスカンブームを牽引する羊SUNRISE監修のもと、プロ向け「ジンギスカン鍋・極(きわみ)」をリリース。

【プロ向け調理用鉄板・極(きわみ)シリーズ】

2020年よりアウトドア向けのオーダーメイド調理用鉄板製作をはじめ、国内外のクラウドファンディングでオールメイドイン福井にこだわったの上質なアウトドアギアで実績を作ってきたunumPlateは、2023年よりプロ向けオーダーメイド鉄板「極(きわみ)」の企画・製造を開始し、数々の飲食店へオーダーメイド鉄板を提供してきました。

既成概念にとらわれず、自由な発想でデザインされる鉄板は、焼く機能だけでなく見た目の美しさにもこだわり、オーナーから高い評価を得ています。

【本当においしいジンギスカンを焼くために開発されたジンギスカン鍋・極】

「ジンギスカン鍋・極」は、東京麻布十番・神楽坂に店舗を構えるジンギスカンの人気店羊SUNRISEの関澤 波留人オーナーより「ジンギスカン鍋をアップデートしたい」と相談を受け、焼き上がりのおいしさはもちろん写真映えや片付けの楽さなどを追求し、何度も打ち合わせを重ね開発された調理用鉄板です。

同社のオーダーメイド鉄板は通常その店だけのオリジナルのものとして制作されますが、その出来と焼けたお肉の明らかな美味しさの違いに問い合わせが寄せられ、量産化に至ったものです。

令和6年5月25日〜26日に豊洲のCITABRIA BAYPARKにて開催されたSHEEP FREAKS(シープフリークス)主催の羊の祭典「SHEEP JAM 2024」にてお披露目され、実際にイベントでの調理に使用されました。

一般的なジンギスカン鍋は鋳物でできていますが、「ジンギスカン鍋・極」は良質な国内メーカーの品質保証書付鋼板から削り出して制作されているため、以下のような特長があります。

【ジンギスカン鍋・極の特長】

1. 圧倒的な蓄熱量

・焼き面部分の厚みを7ミリ(一般的なジンギスカン鍋の厚みは3ミリ前後)にすることで、熱をしっかり蓄えお肉を置いた際に冷めず、お肉をふっくらと焼き上げます。

一方、フチの部分の厚みは3ミリに抑えています。

2. ジンギスカンに最適な形状

・トップの部分をフラットにすることで、近年ジンギスカンでも主流となってきたラムチョップや転がりやすい食材もしっかり焼けます。

3. 衝撃や急冷に強い

・溶けた鉄を流し込んで固めて形成する鋳物は組織が粗く、熱い鍋に水をかけて急冷したり落としたりすると割れることがありますが、「ジンギスカン鍋・極」は1枚の分厚い鉄板から削り出しで形成しているため、割れません。

使用後は熱いまま水をかけて汚れを落とせるため、手入れも簡単です。

4. 取り外し可能な専用ハンドル付

・ハンドルは持ち運ぶ時のみサイドの穴に差し込むセパレートタイプのため、重ねて保管する際に邪魔にならず、写真映えも良くなります。

【タイプ】

七輪などに合わせる炭火用の穴あきタイプと、ガスやIH用の穴なしタイプの2種類を用意しています。

【オプション】

センターにお店のロゴ等を入れることができます。

【その他】

プロ向けオーダーメイド鉄板・極において、初の量産モデルとなります。

イベント用や店舗用の1点ものもお受けしています。

【お披露目イベント】

令和6年8月、釜浅商店(東京都台東区松が谷2丁目24-1)にて「ジンギスカン鍋・極(きわみ)」のお披露目、試食イベントを開催予定です。

詳細はSHEEP FREAKS Instagramにて追って案内します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「羊SUNRISE」監修!unumPlate「ジンギスカン鍋・極」 appeared first on Dtimes.