熊本vs愛媛 スタメン発表
[6.29 J2第22節](えがおS)
※18:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 3 大西遼太郎
DF 13 岩下航
DF 24 江崎巧朗
MF 7 竹本雄飛
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 10 伊東俊
MF 19 古長谷千博
MF 21 豊田歩
FW 18 石川大地
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
MF 4 藤田一途
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
FW 20 大崎舜
FW 28 神代慶人
監督
大木武
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 4 山口竜弥
DF 19 尾崎優成
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 7 曽根田穣
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 17 茂木駿佑
FW 10 松田力
控え
GK 36 辻周吾
DF 5 前野貴徳
DF 21 パク・ゴヌ
MF 6 谷岡昌
MF 18 菊地俊介
MF 28 浜下瑛
FW 27 舩橋京汰
監督
石丸清隆
※18:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 3 大西遼太郎
DF 13 岩下航
DF 24 江崎巧朗
MF 7 竹本雄飛
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 10 伊東俊
MF 19 古長谷千博
MF 21 豊田歩
FW 18 石川大地
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
MF 4 藤田一途
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
FW 20 大崎舜
FW 28 神代慶人
監督
大木武
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 4 山口竜弥
DF 19 尾崎優成
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 7 曽根田穣
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 17 茂木駿佑
FW 10 松田力
控え
GK 36 辻周吾
DF 5 前野貴徳
DF 21 パク・ゴヌ
MF 6 谷岡昌
MF 18 菊地俊介
MF 28 浜下瑛
FW 27 舩橋京汰
監督
石丸清隆