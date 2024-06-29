[6.29 J2第22節](えがおS)

※18:00開始

主審:松澤慶和

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 田代琉我

DF 3 大西遼太郎

DF 13 岩下航

DF 24 江崎巧朗

MF 7 竹本雄飛

MF 8 上村周平

MF 9 大本祐槻

MF 10 伊東俊

MF 19 古長谷千博

MF 21 豊田歩

FW 18 石川大地

控え

GK 23 佐藤優也

DF 2 黒木晃平

MF 4 藤田一途

MF 15 三島頌平

MF 16 松岡瑠夢

FW 20 大崎舜

FW 28 神代慶人

監督

大木武

[愛媛FC]

先発

GK 1 徳重健太

DF 4 山口竜弥

DF 19 尾崎優成

DF 33 小川大空

DF 37 森下怜哉

MF 7 曽根田穣

MF 8 深澤佑太

MF 13 窪田稜

MF 14 谷本駿介

MF 17 茂木駿佑

FW 10 松田力

控え

GK 36 辻周吾

DF 5 前野貴徳

DF 21 パク・ゴヌ

MF 6 谷岡昌

MF 18 菊地俊介

MF 28 浜下瑛

FW 27 舩橋京汰

監督

石丸清隆