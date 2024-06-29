FC大阪vs宮崎 スタメン発表
[6.29 J3第19節](花園)
※17:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 永井建成
DF 2 美馬和也
DF 3 齊藤隆成
DF 6 舘野俊祐
DF 23 秋山拓也
MF 10 久保吏久斗
MF 14 田中直基
MF 25 武井成豪
MF 33 禹相皓
FW 19 増田隼司
FW 34 古川大悟
控え
GK 40 山本透衣
MF 38 夏川大和
FW 5 坂本修佑
FW 9 島田拓海
FW 18 宇高魁人
FW 27 澤崎凌大
FW 43 西村真祈
監督
大嶽直人
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 2 青山生
DF 4 大武峻
DF 15 辻岡佑真
DF 33 黒木謙吾
MF 7 魚里直哉
MF 8 力安祥伍
MF 34 遠藤光
MF 44 井上怜
FW 11 橋本啓吾
FW 41 上野瑶介
控え
GK 21 清水羅偉
DF 16 吉田朋恭
DF 47 林賢吾
MF 5 坂井駿也
MF 19 高瀬生聖
MF 26 藤原志龍
FW 18 吉澤柊
監督
大熊裕司
※17:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 永井建成
DF 2 美馬和也
DF 3 齊藤隆成
DF 6 舘野俊祐
DF 23 秋山拓也
MF 10 久保吏久斗
MF 14 田中直基
MF 25 武井成豪
MF 33 禹相皓
FW 19 増田隼司
FW 34 古川大悟
控え
GK 40 山本透衣
MF 38 夏川大和
FW 5 坂本修佑
FW 9 島田拓海
FW 18 宇高魁人
FW 27 澤崎凌大
FW 43 西村真祈
監督
大嶽直人
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 2 青山生
DF 4 大武峻
DF 15 辻岡佑真
DF 33 黒木謙吾
MF 7 魚里直哉
MF 8 力安祥伍
MF 34 遠藤光
MF 44 井上怜
FW 11 橋本啓吾
FW 41 上野瑶介
控え
GK 21 清水羅偉
DF 16 吉田朋恭
DF 47 林賢吾
MF 5 坂井駿也
MF 19 高瀬生聖
MF 26 藤原志龍
FW 18 吉澤柊
監督
大熊裕司