[6.29 J3第19節](花園)

※17:00開始

主審:原田雅士

<出場メンバー>

[FC大阪]

先発

GK 1 永井建成

DF 2 美馬和也

DF 3 齊藤隆成

DF 6 舘野俊祐

DF 23 秋山拓也

MF 10 久保吏久斗

MF 14 田中直基

MF 25 武井成豪

MF 33 禹相皓

FW 19 増田隼司

FW 34 古川大悟

控え

GK 40 山本透衣

MF 38 夏川大和

FW 5 坂本修佑

FW 9 島田拓海

FW 18 宇高魁人

FW 27 澤崎凌大

FW 43 西村真祈

監督

大嶽直人

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 55 青木心

DF 2 青山生

DF 4 大武峻

DF 15 辻岡佑真

DF 33 黒木謙吾

MF 7 魚里直哉

MF 8 力安祥伍

MF 34 遠藤光

MF 44 井上怜

FW 11 橋本啓吾

FW 41 上野瑶介

控え

GK 21 清水羅偉

DF 16 吉田朋恭

DF 47 林賢吾

MF 5 坂井駿也

MF 19 高瀬生聖

MF 26 藤原志龍

FW 18 吉澤柊

監督

大熊裕司