ラッピングバス”が街を走行！トーマスタウン新三郷「THOMAS TOWN 15th anniversary」

『きかんしゃトーマス』の屋内型テーマパーク「トーマスタウン新三郷」は、2024年9月17日(火)に開業15周年を迎えます。

トーマスタウン新三郷「THOMAS TOWN 15th anniversary」

開業時期 :2009年9月17日 ※2024年で開業15周年

施設所在地:埼玉県三郷市新三郷ららシティ3丁目1番1号 ららぽーと新三郷2階

事業主体 :株式会社プレジャーキャスト

施設面積 :約234坪(約774m2)

利用料金 :入場は無料です。

アトラクション利用には専用通貨「トーマスコイン」が必要です。

※1トーマスコイン単価 200〜300円 ※購入枚数により変動。

・トーマスシアタートレイン 4トーマス

・ブレンダム・ドック(プレイエリア) 6トーマス〜

営業時間 :10時〜20時(土日祝は21時まで)

・シアタートレイン 最終受付17:40

・ブレンダム・ドック 最終入場18:30

2024年7月1日(月)から、約1年にわたる15周年アニバーサリーイヤーをスタートします。

トーマスタウン新三郷は2009年の開業以来、トーマスが好きなお子さまの初めての「トーマスとのタッチポイント」として、たくさんのお客さまに愛されてきました。

アニバーサリーイヤーを記念して、人気のオリジナル商品「トーマスタウンバス」のラッピングバスが1年間、店舗のある三郷市周辺を走行します。

フォトスポットで撮影した写真をSNSに投稿する走行記念キャンペーンなど、参加型で15周年を楽しめるイベントが盛りだくさんです。

■15周年記念イベント コンテンツ紹介

(1) トーマスタウンバス ラッピング走行

NEWルックのトーマスたちがとてもにぎやかで楽しいトーマスタウン限定商品「ダイヤペットトーマスタウンバス」モチーフのラッピングバスが、6月27日(木)から新三郷駅を含む三郷エリアの路線バス会社「東武バスセントラル」で1年間走行します。

トーマスタウン店頭に設置される運行を記念したトーマスタウンバスのフォトスポットで撮影した写真をSNS各種(Instagram、Xなど)でハッシュタグ投稿するとかわいいトーマスのステッカーがもらえるSNSキャンペーンも実施予定です。

※バス事業者への運行スケジュールのお問い合わせはご遠慮ください。

(2) 15周年前夜祭で復活!人気の「BON★DANCE」

7月22日(月)から8月31日(土)までの15周年前夜祭期間中の毎日、オリジナルの振付けが人気だったダンスイベント「BON★DANCE」が大復活!フレンズ(スタッフ)と一緒に輪になって大人も子どももみんなでトーマス盆踊りを踊って、夏を楽しめます。

(3) 夏祭りの縁日カーニバルに参加するとWチャンス!

15周年の前夜祭として7月22日(月)から8月31日(土)までの15周年前夜祭期間中は店内に夏祭り装飾が施され、土日は縁日イベントを開催します。

ハズレくじなしの「千本引き」や「トーマスのわなげ」などの屋台風のカーニバルゲームは老若男女、小さなお子さまでも楽しく遊べます。

※別途参加費がかかります。

さらに、縁日カーニバルに参加するたびに縁日チケット1枚がプレゼントされます。

チケットを集めると枚数に応じて、賞品と交換できます。

賞品の交換期間は9月1日(日)まで!トーマスタウン縁日でたくさん遊んで、賞品と交換。

(C) 2024 Gullane (Thomas) Limited.

