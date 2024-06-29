16ºÐµ×ÊÝô¥¤¬½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ë¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡¡ÅÄÃæ´õ¼Â¡¢ËÎÉôÍö¤é¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç·ãÁö1°Ì¡¡º£µ¨GP¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢¾¡¤Î¿·À±¡ÚÎ¦¾åÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê29Æü¡¢¿·³ã¡¦¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤Æ½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3ÁÈ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿µ×ÊÝô¥¡ÊÅìÂçºåÂç·É°¦¹â¡Ë¤Ï2Ê¬3ÉÃ60¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê30Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Æ±ÁÈ¤ÇÁ°Æü28Æü¤Î1500¥á¡¼¥È¥ë¤òÀ©¤·¤¿ÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï2Ê¬4ÉÃ36¤Ç3°Ì¡£2°Ì¤ÏËÎÉôÍö¡ÊÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¤Ç2Ê¬4ÉÃ09¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÏÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¾®³Ø¹»»þ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Î»þ¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î±ØÅÁÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Ãæ³Ø¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÎ¦¾å¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤¤¤È¤³¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤Î16ºÐ¡£ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Î800¥á¡¼¥È¥ë¤âÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢º£µ¨¤ÏÃø¤·¤¤À®Ä¹¤ò¼¨¤¹¡£¡Ö¶â·ªµÇ°¡×¡ÖÀÅ²¬¹ñºÝ¡×¡ÖÌÚÆîµÇ°¡×¤È¥·¥Ë¥¢Âç²ñ¤Ç3Ï¢¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀª¤¤¤Ë¾è¤ëÃæ¤ÇÄº¾å·èÀï¤ËÄ©¤à¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤Ï1Ê¬59ÉÃ30¡£