スガツネ工業は、テクノフィールド事業部単独としては初となる、プライベートショー「スガツネ デザイン EXPO」(事前登録制・入場無料)を東京(7月24日〜26日)・愛知(9月4日〜6日)・大阪(11月13日〜15日)の三都市で開催します。

スガツネ工業「スガツネ デザイン EXPO」

・東京会場

日時 :2024年7月24日(水)〜26日(金)9:30〜18:00(最終受付 17:15)

会場 :東京国際フォーラム ホールE2

所在地:〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5-1

・愛知会場

日時 :2024年9月4日(水)〜6日(金)9:30〜19:00(最終受付 18:15)

会場 :刈谷市産業振興センター あいおいホール

所在地:〒448-0027 愛知県刈谷市相生町1丁目1-6

・大阪会場

日時 :2024年11月13日(水)〜15日(金)9:30〜18:00

会場 :天満橋OMMビル2F Aホール

所在地:〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前1丁目7-31

東京会場と愛知会場は、同社WEBサイトで来場登録ができます。

大阪会場は、近日開始予定です。

スガツネ工業は、テクノフィールド事業部単独としては初となる、プライベートショー「スガツネ デザイン EXPO」(事前登録制・入場無料)を東京(7月24日〜26日)・愛知(9月4日〜6日)・大阪(11月13日〜15日)の三都市で開催!

ヘルスケア・小売流通・乗り物・工作機械・食品機械・FA設備・物流搬送・半導体業界などの方々が来場予定です。

【本展示会の見どころ】

◆動きをデザインする技術「モーションデザインテック」

機器の開閉部の操作性・安全性を高め、付加価値の向上に貢献する同社独自の技術「モーションデザインテック」を展示します。

開閉や移動にさらなる動きを与えるヒンジ・ステー・ガイドレールなどとそれらの機能を生み出す要素技術を紹介します。

また、扉や蓋を模した展示品で、動きや感触の違いを比較できます。

モーションデザインテックは、多彩な動きを創造するテクノロジーです。

◆「ものづくりをデザインする」機構部品ソリューションの実演

主に産業機器業界で、人とロボットの協働作業が広まるなか、一般的な機構では、作業効率が高まらないケースがあります。

本展示会では、これらの課題の解決に繋がる機構のコンセプトモデルを公開し、効率的な人とロボットの協働作業をデモンストレーション形式で紹介します。

その他にも、様々な業界に向けて、ハンドル・フック・モニターアーム・キャッチ・ラッチ・キャスター・アジャスター・配線孔などの機構部品を紹介します。

また、製品選定や設計業務を効率化するWEBサイトや選定ツールの紹介もあります。

◆デザインやロボット産業などのセミナーを開催

専門家によるセミナーを会期中毎日開催します。

事前登録制で、先着順となります(各150名まで)。

聴講は無料です。

テーマと講師は、以下の方々を予定しています(順不同)。

・「デザイン経営の今」

株式会社GKデザイン機構 代表取締役社長CEO 田中 一雄 氏

・「続・アイデンティティを創る」

株式会社GKインダストリアルデザイン

執行役員 シニアデザインディレクター 若尾 講介 氏

・「技術と人をつなぐデザイン」

-人工物の仕組みとふるまいがもたらす新しい価値について-

デザインエンジニア 東京大学特別教授 山中 俊治 氏

・「日本の製造業とロボット産業の国際競争力」

日本ロボットシステムインテグレータ協会 参与 小平 紀生 氏

・「次世代モビリティ最前線 そしてその先は?」

Tech-T 代表 埼玉工業大学 客員教授 高原 忠良 氏

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「モーションデザインテック」展示も!スガツネ工業「スガツネ デザイン EXPO」 appeared first on Dtimes.