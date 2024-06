レオフォトジャパンは2024年7月1日から2024年9月1日までの期間限定で、夏得キャッシュバックキャンペーンを開催します。

レオフォトジャパン「夏得キャッシュバックキャンペーン」

キャンペーン名:夏得キャッシュバックキャンペーン

期間 :2024年7月1日から2024年9月1日

期間中に対象のLeofoto製品を購入の方に、最大10,000円分のギフトカードをプレゼント。

期間内に対象商品を購入した際のレシート(領収書)と保証書のコピーを、記入した申込書と一緒に下記住所まで送付が条件となっています。

■書類ご郵送先

ワイドトレード

〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5-17-12

