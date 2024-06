タレントの山崎あみ(27)が29日、都内で、ファースト写真集「Cantabile」(ワニブックス刊)発売記念イベントを行い、美脚へのこだわりを語った。

音大卒の山崎は写真集のタイトルに「小さい頃から音楽に慣れ親しんでいたので感謝も込めて、音楽用語にしたいと考えました」。今年2月に長野、山梨の温泉を舞台に「恋人のカメラマンとの温泉旅行」という設定で撮影を行い、「温泉に入ったショットもあります」と笑顔を見せた。

身長170センチ、股下90センチと抜群のスタイルをランジェリーなどで披露。中でも美脚に自信があり「足を褒めてくれるファンの方が多くて、事前に“足フェチ”の方にどんなものが良いか取材をして。足先カット、ハイソックス、ガーターベルトとか。足だけでもいろいろなパターンが楽しめます」。

撮影前は約半年かけて美貌に磨きをかけた。「パーツごとに全部完璧にしたかったので足の先まで皮をむいたり。角質を取ったり」と入念にケア。大好物のラーメンも我慢し「撮影前は草しか食べていない」と笑わせた。

お気に入りカットは「ストッキングの写真はインパクトがある。足の艶感、おなかのほくろやくびれも全部キレイに見えていると思います」と自信をのぞかせた。

出来栄えは「有頂天か、つんつるてん」とユニークに表現。「見てくださった方が有頂天になっていただける写真集。つんつるてんは脚が長く見える衣装を用意してくださって、つんつるてんみたいな足が異常な長さになっていると思うので」と熱弁をふるった。

現在InterFM「MUSIClock with THE FIRST TIMES」(月〜木曜午前7時)でメインDJを務めている。「写真集を見た後にラジオを聞いて欲しいです。同一人物なのか混乱するギャップを楽しんで欲しい」と呼びかけた。