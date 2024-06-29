フー・ファイターズ、バーミンガム公演でギーザー・バトラーをゲストに「Paranoid」をプレイ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1038550237637745
フー・ファイターズが木曜日（6月27日）、UKツアーの最終日にブラック・サバスの生誕地バーミンガムで開いた公演にブラック・サバスのベーシスト、ギーザー・バトラーがゲスト出演した。
フロントマンのデイヴ・グロールはショウ半ば、「レディース＆ジェントルメン、ブラック・サバスのギーザー・バトラーがここにいる」と、バトラーを紹介。ステージに登場したバトラーとハグを交わすと、「もう一度言わせてくれ、ブラック・サバスのギーザー・バトラーだ！」とシャウトし、バトラーをベースに、ブラック・サバスの代表曲の1つ「Paranoid」をプレイし始めた。
フー・ファイターズは6月13日にUKツアーをスタートし、先週、ロンドンで開催した公演からは故テイラー・ホーキンスの息子、シェーン君が1曲にゲスト参加している。ロンドン公演初日（20日）では「I’ll Stick Around」、2日目（22日）では「My Hero」、カーディフ公演（25日）とバーミンガム公演（27日）では「This Is A Call」でドラムをプレイしたという。
Ako Suzuki
Foo Fighters performed "Paranoid" last night with Geezer Butler of Black Sabbath in Birmingham!— ???? Rock History ???? (@historyrock_) June 28, 2024
How lucky we are to keep seeing these reunions between rock legends. pic.twitter.com/mdH0DcPcoB