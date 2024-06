フー・ファイターズが木曜日(6月27日)、UKツアーの最終日にブラック・サバスの生誕地バーミンガムで開いた公演にブラック・サバスのベーシスト、ギーザー・バトラーがゲスト出演した。フロントマンのデイヴ・グロールはショウ半ば、「レディース&ジェントルメン、ブラック・サバスのギーザー・バトラーがここにいる」と、バトラーを紹介。ステージに登場したバトラーとハグを交わすと、「もう一度言わせてくれ、ブラック・サバスのギーザー・バトラーだ!」とシャウトし、バトラーをベースに、ブラック・サバスの代表曲の1つ「Paranoid」をプレイし始めた。

Foo Fighters performed "Paranoid" last night with Geezer Butler of Black Sabbath in Birmingham!



