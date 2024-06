駐インドネシア日本国大使正木靖来訪！LPK MOMOTARO NIHONGO GAKKOU

2024年6月18日、ROYが運営するインドネシア・カラワンにある建築研修センターと日本語学校「LPK MOMOTARO NIHONGO GAKKOU」に、駐インドネシア日本国大使の正木靖氏が来訪しました。

LPK MOMOTARO NIHONGO GAKKOU

2024年6月18日、ROYが運営するインドネシア・カラワンにある建築研修センターと日本語学校「LPK MOMOTARO NIHONGO GAKKOU」に、駐インドネシア日本国大使の正木靖氏が来訪。

正木大使の訪問は、日本語学校から始まりました。

現在、ここには約70名の学生が在籍しており、日本語及び日本文化の習得に励んでいます。

学生たちは、日本での技能実習生活に備え、日常会話や仕事で使う会話などのスキルを身につけるための厳しいカリキュラムに取り組んでいます。

2024年4月に開校したばかりのROY建築研修センターでは、現在、日本での実習先の決まっている研修生11名が5月から本格的な建築技術の研修を受けており、日本の最新の建築技術を学んでいます。

ROYでは、インドネシア人材に対して日本の建築技術の習得を希望する、技能実習生の受入れ先企業の募集も積極的に行っています。

(技能実習生の受入に関しては監理団体紹介も行えます。)

この日の視察は、インドネシアと日本の教育および技術交流の強化を象徴するものであり、双方の国にとって有益な連携の一環とされています。

正木大使は公式のSNSを通じて「東部カラワン地域での日本の存在感、ますます高まるよう期待しています。」と述べ、両施設の運営に対して高い評価を示しています。

ROYの代表取締役 大石竜次は、「駐インドネシア日本国大使様に当センターをご覧いただき、両国の友好関係と技術交流の強化に寄与できることを光栄に思います。

これからも日本の高度な建築技術をインドネシアに伝え、より多くの優秀な技術者を育成するために努力していきます」と述べました。

今回の訪問は、日本とインドネシア間の教育および技術関連の取り組みに新たな光を当てるものとなりました。

この訪問が、双方の国での建築技術と教育システムへの理解を深め、将来的な協力の可能性を探る一助となることをROYは期待しています。

