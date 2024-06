かつ七興産がセット導入！コムテックス「egaku／エガク」「Kizuku／キズク」

コムテックスは、かつ七興産での取り組み施策をサポートすべく、仕様確定クラウドサービス「egaku/エガク」及び施工管理アプリ「Kizuku/キズク」の提供と導入フォローを実施し、2024年6月より本格運用を開始しました。

コムテックス「egaku/エガク」「Kizuku/キズク」

・住宅仕様確定クラウドサービス「egaku/エガク」

URL:

https://bit.ly/3VAlBlC

・施工管理アプリ「Kizuku/キズク」

URL:

https://bit.ly/3VYZVQz

■本格運用開始までの背景

かつ七興産では、施主との仕様決めに関して以下のような課題を感じており、業務改善に向けてシステムの導入を検討していました。

【仕様決めにおける課題】

1. 商品によりオプション金額が異なるため、見積・提案に時間がかかる。

2. 打ち合わせ回数が多くなる、また遠方のお施主様と直接の打ち合わせが難しい。

3. 打ち合わせごとに、仕様決め結果を紙で印刷・修正・保管するまで、書類管理の手間がかかる。

【現場管理における課題】

4. 仕様決めから現場管理のフェーズで、現場情報や仕様書など各システムへの登録の手間がかかる。

5. コーディネーターと現場担当者で、メインで利用しているツールが違ったため、データの行き違いや認識のズレが発生する。

■「egaku/エガク」「Kizuku/キズク」セット導入の利点

現場管理に関しては他社の施工管理システムを利用していましたが、「egaku/エガク」と「Kizuku/キズク」を連携して利用することで課題解決が期待できると、今回セットでの導入を決定。

2024年6月より本格運用を開始しました。

【仕様決めにおける改善イメージ】

1. 社内で統一されたオプション金額を共有・その場で提案でき、打ち合わせ回数を削減。

2. オンラインで仕様決めの打ち合わせ可能。

3. デジタル化することで手間を省き、管理業務の効率化・ペーパーレス化に。

【現場管理における改善イメージ】

4. 現場情報や仕様書の二重更新の手間がなくなる。

5. コーディネーターと現場担当者との間で、常に最新の情報をスムーズに共有できる。

「egaku/エガク」と「Kizuku/キズク」、セット導入の利点

