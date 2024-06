リンスコネクトはIoT、IIoTが加速する中、SPE(シングルペアイーサネット)テクノロジーを駆使したコネクタ、パッチケーブル(*ドイツMETZ CONNECT社製品)を発売します。

リンスコネクト「SPEボードジャック SPEパッチケーブル」

製品名:SPEボードジャック、SPEパッチケーブル

特徴 :1. コンパクト

:2. PoDL(最大52W)

:3. 最大ケーブル長1,000m (転送速度10Mbps)

製品サイトURL:

https://www.metz-connect.com/home/company/news/single-pair-ethernet-and-the-spe-industrial-partner-network.144.en.html

価格 : オープン

発売日 : 2024年7月2日

リンスコネクトはIoT、IIoTが加速する中、SPE(シングルペアイーサネット)テクノロジーを駆使したコネクタ、パッチケーブル(*ドイツMETZ CONNECT社製品)を発売。

このテクノロジーは自動車産業で始まり、既に実用化されており、今後は産業機械、工場、ビルテクノロジーにも導入が検討されています。

汎用的に導入が検討されるため、そのシステムの通信を担うコネクタ、ケーブルは必須条件になります。

METZ CONNECT社はこのような背景からSPE(シングルペアイーサネット)仕様のコネクタ、パッチケーブルを開発しました。

コンパクトな構造のため配線の取り回しが容易になり、ケーブルや機器側の構成部品も大幅なコストダウンが見込まれます。

SPE(シングルペアイーサネット)製品は7月2日(火)開催の産業オープンネット展(大田区)、7月4日(木)〜6日(土)開催のロボットテクノロジー展(愛知県国際展示場)で発表します

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post SPE(シングルペアイーサネット)テクノロジーを駆使!リンスコネクト「SPEボードジャック SPEパッチケーブル」 appeared first on Dtimes.