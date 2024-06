デ・ラ・サール大学と国際交流試合を実施！明治学院大学バスケットボール部女子

2024年7月11日(木)、明治学院大学白金キャンパス体育館にて本学バスケットボール部女子がデ・ラ・サール大学と国際交流試合を行います。

当日は交流試合のほか、チャペルでのオルガン演奏、学内散策、交流会等、様々な交流イベントを設けています。

今回の交流を通じて、バスケットボール部女子のチーム強化をはじめ、両大学の学生間の友好と文化交流・相互理解が進展することが期待されます。

1)デ・ラ・サール大学との国際交流について

日時:2024年7月11日(木)16時00分〜21時00分

場所:明治学院大学 白金キャンパス

スケジュール:

16:00 デ・ラ・サール大学到着

16:15〜16:30 チャペルでのオルガン演奏

16:30〜16:45 移動・学内散策

16:45〜17:45 交流会(軽食)

17:45〜18:45 試合前のウォーミングアップ

18:45〜19:00 明治学院学院牧師によるお祈り

19:00〜21:00 交流試合

※ボランティア学生が通訳を担当します。

※当日の試合観戦は本学の一部関係者と取材関係者のみ可とし、学内者を含め一般の方の試合観戦はできません。

2)明治学院大学バスケットボール部女子について

創部年:1948年

部員数:33名

所属 :関東大学女子バスケットボール連盟2部B(女子)

前年実績(公式戦結果)

・第73回関東大学女子バスケットボール2部リーグ戦Bブロック4位

・第57回関東大学女子バスケットボール選手権大会 ベスト16

監督 :坂下 義信(日本バスケットボール協会(JBA) 公認C級コーチ)

コーチ:清水 隆平(日本バスケットボール協会(JBA) 公認C級コーチ)

吉岡 雄大(日本バスケットボール協会(JBA) 公認C級コーチ)

チームモットー:「楽しんで勝つ!」

