【PHOTO】QWERからRaonまで「YouTube FanFest Korea 2024」レッドカーペットに登場
29日午後、QWERのチョダン＆マゼンタ＆イ・シヨン、Raonが仁川（インチョン）永宗島（ヨンジョンド）仁川パラダイスシティにて開催された「YouTube FanFest Korea 2024」のレッドカーペットに登場した。
同イベントには、QWER（YouTube登録者数88.6万人）、Raon（450万人）をはじめ、enjoycouple（245万人）、NERDULT（188万人）、Metacomedy CLUB（74万人）、Julien Kang（37.1万）など韓国を代表する人気アーティストとクリエイター20チーム以上が参加する。
※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。
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同イベントには、QWER（YouTube登録者数88.6万人）、Raon（450万人）をはじめ、enjoycouple（245万人）、NERDULT（188万人）、Metacomedy CLUB（74万人）、Julien Kang（37.1万）など韓国を代表する人気アーティストとクリエイター20チーム以上が参加する。
※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。
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