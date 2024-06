女優の藤原紀香が28日に53歳の誕生日を迎え、寄せられた祝福に自身のインスタグラムで感謝のメッセージをつづった。

「Thank you for your birthday wish 本日628は、公私共に、沢山の爐めでとう瓩竜せちをいただいた日でした お誕生日を覚えていてくれるだけでも嬉しいのに、パーティなどしなくても、普段なかなか会えていなくても、Messageをくれたり、お花やgiftが届いたり、沢山のhappyをありがとうございます」と誕生日を祝うメッセージや贈り物に幸せをもらったという藤原。

「祝っていただくのは幸せですが...やっぱり誕生日は、こちら側からお礼を伝える日だなぁと思います。家族に感謝、仲間、友人,お世話になっている人たち、応援してもらってるみんなに感謝、感謝の日だなと思います」と続け、「声を大にして伝えます いつも、応援してくれて本当にありがとう」と“バンザイ”の絵文字3連発でお礼の気持ちを伝えた。

そして「毎年、私は、誕生日を迎えるたびに思うことなのですが、気づけばもう一年の半分が過ぎていくんだなと。早いなぁと思う反面、上半期もめちゃくちゃ懸命に生きた気がします」と今年を振り返り、下半期へ向けて「お客様に笑顔や想像力、そしてenergyを少しでも届けられるよう切磋琢磨し、素敵な作品を作っていきたいと思います」と意気込み。

「先日、麻布台ヒルズの森ビル デジタルアートミュージアム:EPSON teamLab Borderlessにお邪魔したときの写真」4枚を投稿し、「アートや技術は、日進月歩。自身ももっともっと進化を遂げなければ、と刺激を受けました」とつづった。

フォロワーからは「お誕生日おめでとうございます」の祝福が殺到するとともに、「綺麗過ぎます 綺麗の限度を超えてる」「可愛い」「益々輝きを増して素敵な紀香さん これからも応援しています」「歳を重ねるたびに美しく素敵度が増しておられ、永遠に私の憧れです」「いくつになっても美しい 紀香さんは同世代の希望の星 憧れの的だと思っています」と変わらぬ美貌に称賛の声が上がった。