フジテレビの動画配信サービス・FODでは、タイBLドラマ『Absolute Zero -絶対零度-』を7月13日0時から独占見放題配信する。『Absolute Zero -絶対零度-』高校生の頃から思いを通わせあうスアンスーンとオンサー。しかし突然の事故でオンサーは意識が戻らなくなってしまう。スアンスーンが「オンサーのためなら何でも差し出す」と願うと、不思議な出来事が起こり始め…。

『Absolute Zero -絶対零度-』は、Salil氏の人気同名小説が原作のタイBLラブストーリーで、『Until We Meet Again〜運命の赤い糸〜』『Between Us〜縒り合わせる運命〜』など、数々のタイ名作BLドラマを手掛けたStudio Wabi Sabiのシワット・サワットマニークン監督が制作指揮を執る珠玉のBLラブファンタジーだ。○■ストーリー高校生のスアンスーンは、6年前に両親を失い寂しい日々を送ってきた。ある日、一人で暮らす部屋の隣に男性が引っ越してくる。その男性はなぜか自分の誕生日を知っており驚くスアンスーンだったが、久しぶりの隣人の訪れに少し心が満たされた気がしていた。そんな中、映画館に行ったスアンスーンは、別の高校に通うオンサーと出会う。そして2人は心を通わせていくのだった。時は流れ、大人になった2人は変わらず幸せに暮らしていた。しかし突然の事故で、オンサーは意識が戻らなくなってしまう。スアンスーンはすがる思いで「オンサーの無事のためなら何でも差し出す」と願うと…。【編集部MEMO】FODではほかにも、『Two Worlds』『Close Friend3』『Venus in The Sky』『Between Us〜縒り合わせる運命〜』『Ai Long Nhai』『Coffee Melody』『Close Friend』『Naughty BABE』『2gether-吹替-<ノーカット完全版>』『The Rebound』といったタイのBLドラマを配信している。(C)Studio Wabi Sabi. All rights reserved.