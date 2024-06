◆與真司郎、LAの家を退去 一人旅に出ると宣言

【モデルプレス=2024/06/29】AAAの與真司郎が28日、自身のInstagramを更新。一人旅に出ることを明らかにした。與は「SHINJIRO ATAE LIVE TOUR & TALK SHOW 2024 - THIS IS WHERE WE BELONG -」の公演中の写真とともにツアーを完走したことを報告。その流れで「そして、いきなりここで報告。約9年住んだLAから家を引き払いました。笑」と家を退去したことを明かした。

◆元メンバーの浦田直也からも応援メッセージ

この数年で自身を取り巻く環境が大きく変わった與は、「この決断を決めたのは、実はつい最近のことで、この2年色々なことがあったせいか、ストレスとプレッシャーで、帯状疱疹が顔にできてしまい、神経痛や肌荒れも凄く、少し休養をとったのですが、このタイミングで人生を見直すことができました」と体に異変が起きていたという。そして、「アメリカと日本だけではなく、これから色んな国や場所を回ってみようと。まずは、明日から2ヶ月かけて、1人で旅にでます 今回は、ほぼヨーロッパだけど」と宣言。「人生一度きり、これからも色んなことに挑戦していきます」とまた新たな旅に出た。この投稿には元メンバーの浦田直也が「おつかれさま。楽屋で聞いたときそれが真司郎らしくて最高って思った。いってらっしゃーい」とコメントしている他、「自由に生きる真ちゃんが大好き」「素敵な刺激があると良いね」「新たなスタートも応援してるよ」「新しい道のりでも楽しいことが待ってますように」など、多くの反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】