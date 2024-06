日本テレビ系で7月6日に8時間生放送される夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2024』(後3:00〜10:54/千葉・幕張メッセ)の出演アーティスト第2弾が29日、発表となった。総勢60組を超す出演者の第2弾として発表されたのは、SEKAI NO OWARI、MY FIRST STORY×HYDE、JO1、BE:FIRSTら33組。山下智久は主演ドラマ『ブルーモーメント』の挿入歌をTOMORROW X TOGETHERのTAEHYUN(テヒョン)とともにテレビ初披露へ。

8月に2度目の東京ドーム公演を控えるK-POP4人組ガールズグループ・aespaは、日テレの番組初出演が決定。5月にリリースした新曲「Supernova」を日本のテレビで初披露する。『Nizi Project Season 2』から誕生したNiziUの弟分で、8月に日本デビューが決定した7人組ボーイズグループ・NEXZのパフォーマンスも決定した。4月に米最大級の野外音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2024』に出演した新しい学校のリーダーズは、「Arigato」を披露するとともに、イモトアヤコとのスペシャルコラボで「オトナブルー」をパフォーマンス。東京スカパラダイスオーケストラは日テレ系朝の情報番組『ZIP!』の7月からの新テーマソング「一日花」を、ゲストボーカルのimaseとともに披露する。このほか、コラボや目玉企画の参加者・歌唱曲も発表された。■『THE MUSIC DAY 2024』出演アーティストaiko ★ILLIT新しい学校のリーダーズ ★アンミカ ★石井明美 ★imase ★イモトアヤコ ★宇徳敬子 ★HY ★AKB48aespa ★XG&TEAM荻野目洋子 ★風間三姉妹 ★KAT-TUN加藤清史郎吉川晃司King & Princeゴールデンボンバー ★三代目 J SOUL BROTHERSTHE ALFEE ★JO1 ★SUPER EIGHTSixTONESSnow ManSEKAI NO OWARI ★Da-iCE ★timelesz高橋洋子DA PUMP ★TUBE ★DISH// ★東京スカパラダイスオーケストラ ★TOMORROW X TOGETHERなにわ男子Number_iNiziUNewJeansNEXZ ★NOA ★乃木坂46BE:FIRST ★ビリー・アイリッシュ星街すいせい ★ポルノグラフィティ ★MY FIRST STORY × HYDE ★松平健 ★松本伊代 ★MISIA三浦大知 ★Mrs. GREEN APPLEmilet ★MOON CHILD(ササキオサム) ★山下智久 ★ゆず ★吉本新喜劇メンバーLE SSERAFIM※50音順 ★=第2弾発表