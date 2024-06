日本テレビ系で7月6日に8時間生放送される夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2024』(後3:00〜10:54/千葉・幕張メッセ)の出演アーティスト第2弾とともに、コラボや目玉企画の参加者・楽曲が発表となった。同局系で23日放送の同窓会特番『あの頃からわたしたちは』第2弾で既報のとおり、King & Princeの高橋海人(※高=はしごだか)、BE:FIRSTのSOTA、ダンサー/振付師KAITAの“湘南幼なじみダンサー”の3人で特別コラボステージを披露する。

昨年のテレビ初共演を経て、3人がテレビ番組でパフォーマンスするのは初めて。King & Princeの「ichiban」とBE:FIRSTの「Boom Boom Back」のスペシャルステージを繰り広げる。日韓ボーイズグループのコラボパフォーマンスも実現する。Snow Manの渡辺翔太とTOMORROW X TOGETHERのHUENINGKAIが、優里の名曲「ベテルギウス」を歌唱する。新しい学校のリーダーズは、タレントのイモトアヤコとのコラボで「オトナブルー」をパフォーマンス。セーラー服をトレードマークに世界で活躍する共通点でつながる2組の夢のステージとなる。■人気企画ではNiziUのMIIHI & NINAが安室奈美恵カバー第1弾で加藤清史郎が平井堅の「瞳をとじて」をテレビ初歌唱することが発表された人気企画「歌おう!私を変えた曲」の参加者と歌唱曲の続報も。NiziUのMIIHI & NINAが安室奈美恵の「SWEET 19 BLUES」を、KAT-TUNの亀梨和也はkokuaの「Progress」をカバーする。気分が上がる「情熱爆発カーニバルメドレー」の参加アーティストと歌唱曲も発表。アン ミカが「アンミカーニバル」、Da-iCEが「スターマイン」、荻野目洋子が「ダンシング・ヒーロー」を披露する。昭和、平成に一斉を風靡した豪華アーティストたちによる「名曲メドレー」では、石井明美が「CHA-CHA-CHA」(1986年)、MOON CHILDのササキオサムが「ESCAPE」(1997年)、風間三姉妹(浅香唯・大西結花・中村由真)が「Remember」(1987年)を歌う。出演アーティスト第1弾で発表されていたNewJeansは、ソロパフォーマンスも決定。26・27日に行われた自身初の東京ドーム公演『Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome』で大きな反響を呼んだソロパフォーマンスを披露することに。HYEIN(ヘイン)は竹内まりやの名曲「プラスティック・ラヴ」を、HANNIが松田聖子の「青い珊瑚礁」と、ともに80年代のヒット曲カバーをテレビ初歌唱する。石川県で行われる能登半島地震復興支援ライブ『PEACEFUL PARK 2024 for 能登』の会場からの大型中継も決定した。MISIAをはじめとする豪華アーティストたちが被災地への思いを胸に歌うライブパフォーマンスを全国に届ける。松平健はショッピングモールや幼稚園で国民的ハッピーソング「マツケンサンバII」をフラッシュモブで披露。5月22日に亡くなった踊り子・真島茂樹さんとのラストパフォーマンスを届ける。■『THE MUSIC DAY 2024』出演アーティストaiko ★ILLIT新しい学校のリーダーズ ★アンミカ ★石井明美 ★imase ★イモトアヤコ ★宇徳敬子 ★HY ★AKB48aespa ★XG&TEAM荻野目洋子 ★風間三姉妹 ★KAT-TUN加藤清史郎吉川晃司King & Princeゴールデンボンバー ★三代目 J SOUL BROTHERSTHE ALFEE ★JO1 ★SUPER EIGHTSixTONESSnow ManSEKAI NO OWARI ★Da-iCE ★timelesz高橋洋子DA PUMP ★TUBE ★DISH// ★東京スカパラダイスオーケストラ ★TOMORROW X TOGETHERなにわ男子Number_iNiziUNewJeansNEXZ ★NOA ★乃木坂46BE:FIRST ★ビリー・アイリッシュ星街すいせい ★ポルノグラフィティ ★MY FIRST STORY × HYDE ★松平健 ★松本伊代 ★MISIA三浦大知 ★Mrs. GREEN APPLEmilet ★MOON CHILD(ササキオサム) ★山下智久 ★ゆず ★吉本新喜劇メンバーLE SSERAFIM※50音順 ★=第2弾発表