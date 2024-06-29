£Î£ï£ö£å£ì£â£ò£é£ç£è£ô¡¦ÃÝÃæÍºÂç¡¡Ï¾¹ü¹üÀÞ¤Ç¸ø±é±ä´ü¤Ë¡ÖÇç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤Ç¤â²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Î£ï£ö£å£ì£â£ò£é£ç£è£ô¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÃÝÃæÍºÂç¤¬£²£¹Æü¤Ë¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¹üÀÞ¤òÍýÍ³¤Ë°ìÉô¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢²ù¤·¤µ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤¤Î¤¦£²£¸Æü¤ËÆ±¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö£¶·î£²£¸Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡ÆàÎÉ¸ø±é¡¦£¶·î£³£°Æü¡ÊÆü¡Ë¼¢²ì¸ø±é¡¡³«ºÅ±ä´ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£²£¸Æü¸ø±é¤ÎÄ¾Á°¤ËÃÝÃæ¤¬Ï¾¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤»ö¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º±ä´ü¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¸å¡¢£Ø¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤ß¤ó¤ÊË»¤·¤¤Ãæ¡¢Â¸µ¤Î°¤¤ÃæÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡£ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤·ËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤ÆÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È²¿ÅÙ¤â¼Õºá¤·¤¿ÃÝÃæ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿¼Ìë¤Ë¤Ï¡ÖÇç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤Ç¤â²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤ÉÂ©¤¬µÛ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌµÍý¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¡ÖÁ°Æü¤â¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¿¤·¡¢ÅöÆü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤âÀä¹¥Ä´¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¿¤À¤±¤ËËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¡£
¡Ö³«±éÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤ó¤ÇÏ¾¹ü¹üÀÞ¤¹¤ë¤Í¤ó¡£¡£¡£²ù¤·¤¯¤Æ¿²¤ì¤Ê¤¤¤±¤É´èÄ¥¤Ã¤Æ¿²¤Þ¤¹¡£Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤É¤¦¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£