■「BiSHの歴史を詰め込んだアナログレコードを発売しようと思います。お楽しみに。よろ。」(公式Xより)

2023年6月29日に東京ドームで行われた『Bye-Bye Show for Never at TOKYO DOME』で解散したBiSHのアナログレコードが発売されることが、X(旧Twitter)の元BiSHオフィシャルアカウント(@BiSHidol)で発表された。

作品は、BiSHの歴史を詰め込んだものとなるとのこと。その他、詳細は後日発表される。

