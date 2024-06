都内最大級ドローン専用屋内練習場！拝島自動車教習所「拝島ドローンフィールド」

拝島自動車教習所は、2024年6月30日(日)にドローン専用の屋内練習場「拝島ドローンフィールド」を、拝島駅北口徒歩5分の立地にオープンします。

拝島自動車教習所「拝島ドローンフィールド」

オープン日 : 2024年6月30日(日)

所在地 : 〒197-0003 東京都福生市大字熊川1652番地3

規模・構造 : 鉄骨造、地上1階

敷地面積 : 996.1平方メートル

建築延床面積: 467.09平方メートル

主な用途 : ドローン専用飛行場

URL :

https://www.haijima-ds.co.jp/drone/lp/

拝島自動車教習所は、ドローン専用の屋内練習場「拝島ドローンフィールド」を、拝島駅北口徒歩5分の立地にオープン☆

「拝島ドローンフィールド」は、自前で所有する屋内練習場では都内最大級の大きさを誇るドローン専用練習場です。

屋内練習場が完成することにより、ドローン練習場までの移動時間が、ほぼ“ゼロ”になり、最短2日で「2等国家資格講習」の修了が可能です。

■練習場の広さ、約467m2(141坪)・高さ6.9mの広々とした空間で、ドローンの飛行のみを目的として使用していきます。

■青梅線拝島駅北口から徒歩5分。

中央道・八王子インターチェンジから車で18分。

圏央道・青梅インターチェンジから車で23分。

専用駐車場完備。

電車でも車でも抜群のアクセス。

■拝島ドローンスクールは、国土交通省の登録講習機関です。

2019年の開校以来、安全対策を最優先のうえ、ムダを徹底的に排除したカリキュラムを構築し、今回、「拝島ドローンフィールド」建設により、最短2日で「2等国家資格講習」を修了することが可能となりました。

