街、環境、人との架け橋となり未来へつなぐ取り組み！アトレ『サステナビリティレポート2023』

アトレ『サステナビリティレポート2023』

アトレは、持続可能な社会の実現に向けた取り組みをまとめた『サステナビリティレポート2023』を今回初めて作成。

本レポートでは、アトレのサステナビリティメッセージである、「with atre アトレとともに未来へつなぐ」を具現化する、3つの取り組みテーマ《人と街をつなぐ》《私たちと未来をつなぐ》《働きがいと生きがいをつなぐ》を設定し、アトレに関わるすべての方々と手を取り合い、街、環境、人との架け橋となって、よりよい未来へつないでいくための取り組みを紹介しています。

また、本レポートの表紙には、異彩作家とともに新しい文化をつくるアートエージェンシー「HERALBONY」が契約する作家の作品を起用しています。

アトレでは、国連が掲げる『持続可能な開発目標(SDGs)』に賛同し、お客様と地域の皆様とともに、持続可能な環境・社会を実現するための様々な取り組みを進めていきます。

◆アトレのサステナビリティ

アトレは、世の中の変化にしなやかに対応し100年先もその先も、魅力的なライフスタイルを提案し続けるために、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めています。

アトレに関わるすべての方々と手を取り合い、街、環境、人との架け橋となって、よりよい未来へつないでいきたい。

これが、アトレのサステナビリティへの思いです。

◆表紙の作品について

作家名:笹山勝実(unico/はじまりの美術館)

笹山の制作は、スタッフが声を掛けることではじまる。

「どうぞ」という一言をきっかけに、彼女は伸びやかに筆を走らせていく。

力強い丸や、色とりどりな線。

一本一本丁寧に、ぐっと力を込めて、机を覆うように着席した彼女の胸元から外側に向けて線は引かれる。

多くの作品は、筆跡が紙からはみ出ており、彼女の力強さとおおらかさが表れている。

表紙には、異彩作家とともに、新しい文化をつくるアートエージェンシー「HERALBONY」が契約する作家の作品を起用しました。

力強く大胆な輪と、のびやかな色彩が、アトレのサステナビリティメッセージ『with atre アトレとともに未来へつなぐ』に込めた、「つなぐ」「多様性」のイメージを想起させます。

