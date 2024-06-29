½÷»ÒÃ»µ÷Î¥³¦¤Î¥Û¡¼¥×»³·Á°¦±©¤¬200¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤ò·ç¾ì¡¡½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤ÇÉé½ý¡ÚÎ¦¾åÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Û
¢¡Î¦¾å¡¡ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê29Æü¡¢¿·³ã¡¦¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡½÷»Ò200¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿»³·Á°¦±©¡ÊÊ¡²¬Âç¡Ë¡á·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô½Ð¿È¡á¤Î·ç¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Âç²ñ»öÌ³¶É¤Ï·ç¾ìÍýÍ³¤ò¡Ö¥±¥¬¤Î¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³·Á¤Ï27Æü¤Î100¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤ÇÉé½ý¤·¤¿¡£½çÄ´¤Ë²ÃÂ®¤·¤¿¤¬¡¢70¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç¼ºÂ®¡£¸ºÂ®¤·¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤Î¸å¥ì¡¼¥ó¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤À¡£µÓ¤ÎÉé½ý¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤ê¡¢°åÌ³¼¼¤ËÄ¾¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³·Á¤Ïº£Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥ê¥ì¡¼Áª¼ê¸¢¤Ë¤âÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£º£·î¤Î¡ÖÆüËÜ³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»¸Ä¿ÍÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¤â½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤È200¥á¡¼¥È¥ë¤Ç2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤ÏÅÚ°æ°ÉÆî¡ÊJAL¡Ë¤¬2012Ç¯¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿U20ÆüËÜµÏ¿¡Ê11ÉÃ43¡Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¹¥µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï½éÍ¥¾¡¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£