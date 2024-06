【第164話】6月29日 公開

小学館は6月29日、マンガ「からかい上手の高木さん」第164話「お見舞い」をサンデーうぇぶりにて無料公開した。

学校を休んだ高木さんにプリントを届けに行く西方。弱っている(?)高木さんはいつもに比べて素直に見えるが――?

【無料公開】

第164話「お見舞い」のページ

【からかい上手の高木さん】

いっつもオレをからかってくる隣の席の高木さん。だけど見ていろ、今日こそは必ず高木さんをからかって恥ずかしがらせてやる!!

