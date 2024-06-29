【コパ・アメリカ2024グループリーグ第2節】(アレジアント・スタジアム)

パラグアイ 1-4(前半0-3)ブラジル

<得点者>

[パ]オマル・アルデレーテ(48分)

[ブ]ビニシウス・ジュニオール2(35分、45分+5)、サビオ(43分)、ルーカス・パケタ(65分)

<退場>

[パ]アドリアン クーバス(81分)

<警告>

[パ]ファビアン・バルブエナ(45分+3)、エルネスト カバジェロ(90分+3)

[ブ]ウェンデル(45分+3)、ルーカス・パケタ(70分)、ビニシウス・ジュニオール(83分)

PK失敗から怒涛の4発! ブラジルがパラグアイ相手にゴールラッシュで今大会初白星