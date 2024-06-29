shallm、新曲「ヘミニス」がドラマ『私をもらって〜追憶編〜』主題歌に決定「強い絆を歌にしました」
19歳のlia (Vo)が自ら作詞作曲を手掛けるバンドプロジェクトshallmが7月6日、6ヶ月連続リリースの第5弾にして、9thデジタルシングル「ヘミニス」を配信することが発表となった。同曲は前田公輝と久保田紗友がW主演を務める日本テレビ金曜深夜ドラマ『私をもらって〜追憶編〜』の主題歌に決定した。
◆shallm 動画 / 画像
新曲「ヘミニス」はドラマ主題歌として書き下ろされたもの。愛しい人に想いを馳せ、もう一度出会いたいという願いが込められた幻想的なバラード曲だ。サウンドプロデュースは前作に引き続いてNaoki Itaiが担当した。
以下に「ヘミニス」に関するliaのコメントをお届けしたい。
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「記憶が失われてもなお繋がる2人の強い絆を歌にしました。
「フタツホシ」「夫婦星」とも呼ばれる双子座をテーマにしています。
少しでも素敵な作品の魅力を伝えるお手伝いができたら嬉しいです。ぜひ聴いてみてください」
──lia(shallm)
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■9thデジタルシングル「ヘミニス」
2024年7月6日(土)配信
※日本テレビ金曜深夜ドラマ『私をもらって〜追憶編〜』主題歌
予約リンク：https://shallm.lnk.to/geminisPR
■ドラマ『私をもらって〜追憶編〜』
放送局：日本テレビ「Friday’s EDGE(フライデーズエッジ)」
放送日時：7月5日(金)スタート
※毎週金曜 24時30分〜24時59分放送予定
※編成都合により時間変更の場合あり
※初回は24時45分〜25時14分放送
▼同時ネット局
STV(札幌テレビ)、RAB(青森放送)、TVI(テレビ岩手)、MMT(ミヤギテレビ)、ABS(秋田放送)、YBC(山形放送)、FCT(福島中央テレビ)、TeNY(テレビ新潟)、TSB(テレビ信州)、YBS(山梨放送)、SDT(静岡第一テレビ)、KNB(北日本放送)、KTK(テレビ金沢)、CTV(中京テレビ)、NKT(日本海テレビ)、HTV(広島テレビ)、KRY(山口放送)、JRT(四国放送)、RNC(西日本放送)、RKC(高知放送)、FBS(福岡放送)、NIB(長崎国際テレビ)、KYT(鹿児島読売テレビ)、UMK(テレビ宮崎)
▼配信情報
Hulu／TVer毎話放送後見逃し配信
※「私をもらって」〜恋路編〜は、〜追憶編〜の最終回放送後Huluにて先行配信
出演：前田公輝 久保田紗友
栗原類 K (&TEAM) 柾木玲弥 手塚真生 山口大地 田島亮
原作：『私をもらって』RoseBean(「NAVER SERIES」連載)
『私をもらって』RoseBean・One Punch Rabbit(「LINEマンガ」連載)
脚本：下田悠子、目黒啓太、本田周、郄橋泉
演出：池田千尋、常間地裕、倉橋龍介、三島有紀子
音楽：小山絵里奈
楽曲：「ヘミニス」shallm (Virgin Music / ユニバーサル ミュージック)
制作：下村忠文
プロデュース：中村圭吾
監修：川邊昭宏
プロデューサー：ヘリー・アン、三木裕明、齋藤寛朗、李奇穎／石尾純
制作協力：カズモ
製作著作：日本テレビ
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