■9thデジタルシングル「ヘミニス」



2024年7月6日(土)配信※日本テレビ金曜深夜ドラマ『私をもらって〜追憶編〜』主題歌予約リンク：https://shallm.lnk.to/geminisPR■ドラマ『私をもらって〜追憶編〜』放送局：日本テレビ「Friday’s EDGE(フライデーズエッジ)」放送日時：7月5日(金)スタート※毎週金曜 24時30分〜24時59分放送予定※編成都合により時間変更の場合あり※初回は24時45分〜25時14分放送▼同時ネット局STV(札幌テレビ)、RAB(青森放送)、TVI(テレビ岩手)、MMT(ミヤギテレビ)、ABS(秋田放送)、YBC(山形放送)、FCT(福島中央テレビ)、TeNY(テレビ新潟)、TSB(テレビ信州)、YBS(山梨放送)、SDT(静岡第一テレビ)、KNB(北日本放送)、KTK(テレビ金沢)、CTV(中京テレビ)、NKT(日本海テレビ)、HTV(広島テレビ)、KRY(山口放送)、JRT(四国放送)、RNC(西日本放送)、RKC(高知放送)、FBS(福岡放送)、NIB(長崎国際テレビ)、KYT(鹿児島読売テレビ)、UMK(テレビ宮崎)▼配信情報Hulu／TVer毎話放送後見逃し配信※「私をもらって」〜恋路編〜は、〜追憶編〜の最終回放送後Huluにて先行配信出演：前田公輝 久保田紗友栗原類 K (&TEAM) 柾木玲弥 手塚真生 山口大地 田島亮原作：『私をもらって』RoseBean(「NAVER SERIES」連載)『私をもらって』RoseBean・One Punch Rabbit(「LINEマンガ」連載)脚本：下田悠子、目黒啓太、本田周、郄橋泉演出：池田千尋、常間地裕、倉橋龍介、三島有紀子音楽：小山絵里奈楽曲：「ヘミニス」shallm (Virgin Music / ユニバーサル ミュージック)制作：下村忠文プロデュース：中村圭吾監修：川邊昭宏プロデューサー：ヘリー・アン、三木裕明、齋藤寛朗、李奇穎／石尾純制作協力：カズモ製作著作：日本テレビ