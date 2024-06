21歳の歌い手Adoが、2ndオリジナルアルバム『残夢』の商品解説動画をYouTubeに公開した。アルバム『残夢』には新曲「MIRROR」、2023年初出場した『紅白歌合戦』歌唱曲「唱」、アニメ『SPY×FAMILY』Season 2オープニング主題歌「クラクラ」、TBSドラマ『18/40〜ふたりなら夢も恋も〜』主題歌「向日葵」、2024年初リリース曲であり『ロッテ チョコレート60周年』記念CMソング「ショコラカタブラ」などのタイアップ楽曲に加え、フジテレビ系金曜9時ドラマ『ビリオン×スクール』主題歌に決定した「ルル」など新曲3曲を収録。また、完全数量限定のBIGアクリルスタンド&Blu-ray盤および、初回限定のBlu-ray盤とDVD盤には、世界ツアー<THE FIRST WORLD TOUR “Wish”>より米国ロサンゼルス公演のライブ映像が完全収録される。

■2ndオリジナルアルバム『残夢』





▲BIGアクリルスタンド



▲ラバーコースター



▲ゆらゆらキラキラチャーム

2024年7月10日(水)発売予約:https://ado.lnk.to/zanmuPR【完全数量限定 BIGアクリルスタンド&Blu-ray盤(CD+BIGアクリルスタンド+Blu-ray+豪華ブックレット+ハードカバーケース)】PDCV-1240 13,640円(税込)※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内)& Ado Official Music Shop(海外)限定販売・BIGアクリルスタンド:(H:約297mm x W:約210mm *アクリル板全体のサイズ [仕様の詳細は後日発表])・Blu-ray(Ado THE FIRST WORLD TOUR “Wish” 米ロサンゼルス公演を収録)・豪華ブックレット(H:約188mm x W:約138mm)・ハードカバーケース(H:約198.5mm x W:約146.5mm)・封入特典:『残夢』トレーディングカード(H:約89mm x W:約63mm, 6種の内1枚ランダム封入)【完全数量限定 ラバーコースター盤(CD+ラバーコースター)】TYCT-69308 4,180円(税込)・ラバーコースター(直径:約110mm)・封入特典:『残夢』トレーディングカード(H:約89mm x W:約63mm, 6種の内1枚ランダム封入)【完全数量限定 ゆらゆらキラキラチャーム盤(CD+ゆらゆらキラキラチャーム)】TYCT-69309 4,180円税込)・ゆらゆらキラキラチャーム(直径:約105mm)・封入特典:『残夢』トレーディングカード(H:約89mm x W:約63mm, 6種の内1枚ランダム封入)【初回限定 Blu-ray盤(CD+Blu-ray+豪華ブックレット+ハードカバーケース)】TYCT-69306 8,800円(税込)・Blu-ray(Ado THE FIRST WORLD TOUR “Wish” 米ロサンゼルス公演を収録)・豪華ブックレット(H:約188mm x W:約138mm)・ハードカバーケース(H:約198.5mm x W:約146.5mm)・封入特典:『残夢』トレーディングカード(H:約89mm x W:約63mm, 6種の内1枚ランダム封入)【初回限定 DVD盤(CD+DVD+豪華ブックレット+ハードカバーケース)】TYCT-69307 7,700円(税込)・DVD(Ado THE FIRST WORLD TOUR “Wish” 米ロサンゼルス公演を収録)・豪華ブックレット(H:約188mm x W:約138mm)・ハードカバーケース(H:約198.5mm x W:約146.5mm)・封入特典:『残夢』トレーディングカード(H:約89mm x W:約63mm, 6種の内1枚ランダム封入)【通常盤(CDのみ) ※初回プレス】TYCT-69310 3,520円(税込)・封入特典(初回プレス分のみ):『残夢』トレーディングカード(H:約89mm x W:約63mm, 6種の内1枚ランダム封入)▼アルバム収録予定曲 ※配信リリース順「永遠のあくる日」 ※楽曲提供:てにをは「行方知れず」 ※楽曲提供:椎名林檎※映画「カラダ探し」主題歌「リベリオン」 ※楽曲提供:Chinozo※映画「カラダ探し」挿入歌「アタシは問題作」 ※楽曲提供:ピノキオピー「いばら」 ※楽曲提供:Vaundy※フジテレビ「めざましテレビ」テーマソング「向日葵」 ※楽曲提供:みゆはん / 編曲:40mP※TBS系火曜ドラマ「18/40〜ふたりなら夢も恋も〜」主題歌「唱」 ※楽曲提供:Giga & TeddyLoid, TOPHAMHAT-KYO※ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ソンビ・デ・ダンス」新テーマソング「DIGNITY」 ※楽曲提供:B’z※映画「沈黙の艦隊」主題歌「クラクラ」 ※楽曲提供:meiyo / 編曲:菅野よう子※アニメ「SPY×FAMILY」Season 2 オープニング主題歌「オールナイトレディオ」 ※楽曲提供:Mitchie M※舞台演劇番組イベント生配信ドラマ「あの夜であえたら」主題歌「ショコラカタブラ」 ※楽曲提供:TAKU INOUE, かめりあ※ロッテ チョコレート60周年記念CMソング「Value」 ※楽曲提供:ポリスピカデリー他、未発表の新録音源も収録▼商品に関する注意事項完全数量限定:BIGアクリルスタンド&Blu-ray盤、ラバーコースター盤、ゆらゆらキラキラチャーム盤は数量限定で販売いたします。生産数の上限に達し次第、7月10日の発売前でも予約を終了しますのでお早めにご予約ください。※CD収録曲は全形態共通※完全数量限定:BIGアクリルスタンド&Blu-ray盤、初回限定:Blu-ray盤、DVD盤のライブ映像は共通※封入特典『残夢』トレーディングカードの絵柄全6種は全形態共通※通常盤はTYCT-69310通常盤(初回プレス)のみ『残夢』トレーディングカード封入。初回プレス終了後は封入しておりません。▼全形態共通封入特典全形態共通、抽選で豪華賞品が当たるシリアルナンバー付き応募チラシを封入いたします。詳細は後日ご案内いたします。※初回限定:Blu-ray盤、DVD盤および通常盤は初回プレス分のみ封入。▼店舗別CD購入特典『残夢』を各CDショップ&インターネット販売サイトにてご購入のお客様に先着で特典を差し上げます。特典のデザイン及び詳細は後日ご案内いたします。・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー・TOWER RECORDS:アクリルうちわ・HMV:缶バッジ・TSUTAYA RECORDS:ポスター・楽天ブックス:コインケース・Amazon.co.jp:スマホポーチ・セブンネットショッピング:巾着・NEOWING:ステッカー・Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan:アクリルキーホルダー・CDJAPAN(OVERSEAS):ステッカー・その他一般店:ポストカード※Ado Official Music Shopは現在海外のお客様のみ対象としております。日本国内のお客様はUNIVERSAL MUSIC STOREをご利用ください。※UNIVERSAL MUSIC STOREとAdo Official Music Shopの特典アクリルキーホルダーは同一です。※NEOWINGとCDJAPAN(OVERSEAS)の特典ステッカーは同一です。※各特典のサイズ、仕様、デザインは後日ご案内いたします。【注意事項】※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。※CDいずれか1枚購入につき1つ特典を差し上げます。※オリジナル特典対象店舗では共通特典は対象外となります。※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCDショップ以外でご予約済、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。▼Ado『残夢』早期予約特典 ※キャンペーンの詳細はこちらhttps://www.universal-music.co.jp/ado/news/2024-04-20/▼Ado『残夢』の情報はこちら特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/ado/zanmu