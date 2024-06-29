函館5Rの新馬戦を制したエンドレスサマー(撮影：山中博喜)

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　29日、函館競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1200m・9頭)は、ハナを切って直線で後続を突き放した横山武史騎手騎乗の2番人気エンドレスサマー(牡2、美浦・上原佑紀厩舎)が、4番人気モズナナスター(牝2、栗東・矢作芳人厩舎)に5馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分09秒4(良)。

　さらにクビ差の3着に3番人気デコピン(牡2、美浦・村田一誠厩舎)が入った。なお、1番人気シャドウキャッスル(牡2、栗東・藤原英昭厩舎)は4着に終わった。

　勝ったエンドレスサマーは、父アルアイン、母コケレール、その父Zamindarという血統。母は仏G1・サンタラリ賞の勝ち馬。

【勝ち馬プロフィール】
◆エンドレスサマー(牡2)
騎手:横山武史
厩舎:美浦・上原佑紀
父:アルアイン
母:コケレール
母の父:Zamindar
馬主:フィールドレーシング
生産者:ノーザンファーム

【全着順】
1着　エンドレスサマー　2人気
2着　モズナナスター　4人気
3着　デコピン　3人気
4着　シャドウキャッスル　1人気
5着　ピースシャイニー　5人気
6着　ポップグルーヴ　6人気
7着　デスティニーホープ　7人気
8着　アルピナセブン　8人気
9着　カンタベリーバイク　9人気