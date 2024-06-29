29日、函館競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1200m・9頭)は、ハナを切って直線で後続を突き放した横山武史騎手騎乗の2番人気エンドレスサマー(牡2、美浦・上原佑紀厩舎)が、4番人気モズナナスター(牝2、栗東・矢作芳人厩舎)に5馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分09秒4(良)。

さらにクビ差の3着に3番人気デコピン(牡2、美浦・村田一誠厩舎)が入った。なお、1番人気シャドウキャッスル(牡2、栗東・藤原英昭厩舎)は4着に終わった。

勝ったエンドレスサマーは、父アルアイン、母コケレール、その父Zamindarという血統。母は仏G1・サンタラリ賞の勝ち馬。

【勝ち馬プロフィール】

◆エンドレスサマー(牡2)

騎手:横山武史

厩舎:美浦・上原佑紀

父:アルアイン

母:コケレール

母の父:Zamindar

馬主:フィールドレーシング

生産者:ノーザンファーム

【全着順】

1着 エンドレスサマー 2人気

2着 モズナナスター 4人気

3着 デコピン 3人気

4着 シャドウキャッスル 1人気

5着 ピースシャイニー 5人気

6着 ポップグルーヴ 6人気

7着 デスティニーホープ 7人気

8着 アルピナセブン 8人気

9着 カンタベリーバイク 9人気