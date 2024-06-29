【函館5R新馬戦結果】アルアイン産駒エンドレスサマーが5馬身差圧勝
29日、函館競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1200m・9頭)は、ハナを切って直線で後続を突き放した横山武史騎手騎乗の2番人気エンドレスサマー(牡2、美浦・上原佑紀厩舎)が、4番人気モズナナスター(牝2、栗東・矢作芳人厩舎)に5馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分09秒4(良)。
さらにクビ差の3着に3番人気デコピン(牡2、美浦・村田一誠厩舎)が入った。なお、1番人気シャドウキャッスル(牡2、栗東・藤原英昭厩舎)は4着に終わった。
勝ったエンドレスサマーは、父アルアイン、母コケレール、その父Zamindarという血統。母は仏G1・サンタラリ賞の勝ち馬。
【勝ち馬プロフィール】
◆エンドレスサマー(牡2)
騎手:横山武史
厩舎:美浦・上原佑紀
父:アルアイン
母:コケレール
母の父:Zamindar
馬主:フィールドレーシング
生産者:ノーザンファーム
【全着順】
1着 エンドレスサマー 2人気
2着 モズナナスター 4人気
3着 デコピン 3人気
4着 シャドウキャッスル 1人気
5着 ピースシャイニー 5人気
6着 ポップグルーヴ 6人気
7着 デスティニーホープ 7人気
8着 アルピナセブン 8人気
9着 カンタベリーバイク 9人気