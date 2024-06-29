話題の「Pixel 8a」が初ランクイン！ 2024年5月に売れたAndroidスマートフォンTOP10 2024/6/29
「BCNランキング」2024年6月1日から30日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
2位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
3位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
4位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
5位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
6位 Pixel 8a(au)（Google）
7位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
8位 AQUOS wish3(Y!mobile)
A302SH（シャープ）
9位 moto g24（Motorola Mobility）
10位 Pixel 7a(au)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
2位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
3位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
4位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
5位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
7位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
8位 AQUOS wish3(Y!mobile)
A302SH（シャープ）
9位 moto g24（Motorola Mobility）
10位 Pixel 7a(au)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。