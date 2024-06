ほどよいシビ痺がヤミツキ！ 行列必至の激ウマ麻婆豆腐でおなじみの「かかん」が、関西初出店！（京都・出町柳）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は北白川エリアにオープンした、鎌倉の大人気麻婆豆腐専門店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

かかん 京都店(京都・出町柳)

麻婆豆腐 出典:Brillat‐Savarinさん

2024年3月、鎌倉で行列のできる中華料理店「かかん」の4店舗目、「かかん 京都店」がオープンしました。出町柳駅から銀閣寺道行きのバスに乗り、銀閣寺道のバス停を下車してすぐの場所になります。関西では初出店となる同店の場所は、銀閣寺からも近く、緑豊かで閑静な住宅街もある北白川。周りにはお洒落なカフェや、人気の飲食店も点在しています。

店内に入りまず目に飛び込んでくる虎と龍の壁面イラストは、京都を拠点に活動するアーティストによるもの。まるでカフェのような白を基調としたお洒落な店内には、一人でも食事がしやすいカウンター席の他、テーブル席や小上がりもあり、全20席。店内の一角には豆腐とあえるだけで簡単に麻婆豆腐が作れる「おうちで作れるかかんの麻婆ソース」1,200円や、冷やし中華や炒め物など色々な料理に活躍する「よだれ鶏のタレ」850円などの調味料、ユニークなイラストのオリジナルTシャツなどのグッズも展示販売しています。

かかんの本格四川風麻婆豆腐定食 出典:Brillat‐Savarinさん

ランチの看板メニューの「かかんの本格四川風麻婆豆腐定食」1,200円は、味噌をベースに甜麺醤や豆板醤、ネギ油などをブレンドした秘伝の醤で作っています。コクと旨みのある深みのある味わいは、同店ならではのおいしさ。辛すぎずシビれすぎないので、幅広い層に好まれるのも納得です。麻婆豆腐は+300円で大盛りに、ご飯は大盛り無料で、+300円で魯肉飯に変更も可能です。麻婆豆腐は鉄板で提供され、最後まで熱々で楽しめます。

イベリコ豚と海老の大葉が香る水餃子 出典:Brillat‐Savarinさん

他にもほんのり八角風味の豚バラの角煮がおいしい魯肉飯と、水餃子を楽しめる「魯肉飯と水餃子の定食」1,200円、絶妙な甘辛さの「汁なし担々麺の定食」1,200円を用意。定食は小鉢とスープ、小ぶりの杏仁豆腐がセットになります。単品では「イベリコ豚と海老の大葉が香る水餃子」(4個・480円〜)があり、海老のプリプリ食感と鎌倉の老舗製麺所「邦栄堂製麺」のモッチモチの皮が絶品。口いっぱいに広がるイベリコ豚の旨みを堪能していると、大葉の爽やかな香りが駆け抜けます。黒酢とピーナッツベースのタレ、2種のタレで楽しんでください。

山椒香る杏仁と柑橘のパフェ 写真:お店から

14時からは喫茶タイムになり、同店の定番、生クリームを贅沢に使った濃厚な杏仁豆腐「杏仁ブランマンジェ」600円や、杏仁豆腐をゆずピールと合わせアイスにした「山椒香る杏仁と柑橘のパフェ」1,300円、ベトナムのデザート「温かい緑豆団子のチェー」400円を用意。どれも+400円でドリンクセットにできます。ドリンクも「釜炒り茶 みやまかおり」や「生烏龍茶 たかちほ」「和紅茶 みねかおり」など、こだわっているものばかり。お茶は「ホット」650円、「アイス」500円で、ホットは3煎まで楽しめます。

お土産にも喜ばれそうな商品を購入でき、喫茶タイムにも注目の「かかん」。これから人気になりそうな新店です。ほどよい刺激が後を引く絶品麻婆豆腐を体験しに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

本格四川風麻婆豆腐定食(魯肉飯セット) 出典:tp_tpさん

『めちゃくちゃ美味しい麻婆豆腐。魯肉飯セットにしちゃったけど、麻婆飯として食べたいくらい美味しい。もちろん魯肉飯も美味しい。麻婆の最後に残る辣油を何とかして飲み切りたいくらい、美味しいご飯でした』(tp_tpさん)

本格四川風麻婆豆腐定食 出典:はぴょさん

『関東にある人気のお店が京都に出店でグルメの友達が神戸からわざわざ通うので行ってみました。

ボリュームあり旨辛です!山椒、唐辛子は別であり好みで入れられます。スープ、プチデザート、ご飯ついて1200円とコスパ良すぎです!

ビールもいただいちゃいましたーーまた行きたい!』(はぴょさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆かかん 京都店住所 : 京都府京都市左京区北白川久保田町28-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

