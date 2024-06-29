¤ä¤êÅê¤²ËÌ¸ý¿º²Ö »Ë¾å½é¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¡ÖÍ£°ì¤Î·üÇ°¡× ÆüËÜÁª¼ê¸¢V¤Ç¤â¡ÈÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ô»ú¡É
¡¡ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¶â¥á¥À¥ë¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê26¡Ë¤¬¡¢28Æü¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê¿·³ã¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¡Ê62Ã87¡Ë¡£¥Ñ¥êÆüËÜ¿Í½é¤Î¸ÞÎØÀ©ÇÆ¤òÃ´¤¦¾å¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎµÏ¿¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛËÌ¸ý¿º²Ö¤Î¤ä¤êÅê¤²¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¥Á¥§¥³Î±³Ø »Ï¤Þ¤ê¤Ï1Ëç¤ÎÌ¾»É¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¡ÈÉ¬¾Ð¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡¡ËÌ¸ý¤ÎÆüÂç»þÂå¤Î´ÆÆÄ¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¾®»³Íµ»°»á¡Êº´ÌîÆüÂçÃ»Âç³ØÄ¹¡Ë¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯7·î¤«¤éº£Ç¯5·î¤Þ¤ÇÀ¤³¦¤Î¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë11Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï¾¡¤Ã¤ÆÅöÁ³¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÌ¸ý¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤¬67.38¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢º£µ¨ºÇ¹â¤ÏÀè½µ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Ä¥¢¡¼¡¦¥Ö¥í¥ó¥º¤Ç½Ð¤·¤¿64.28¥á¡¼¥È¥ë¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Ê·è¾¡¤Ï¸½ÃÏ8·î10Æü¡Ë¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢º£Âç²ñ¤Ï65¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤òÅê¤²¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢À¤³¦¤Çº£µ¨65¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¸ÞÎØËÜÈÖ¤ÏÉ÷¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤ÇµÏ¿¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç65¥á¡¼¥È¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤ª¤±¤Ð¼«Ê¬¼«¿È¤âµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥á¥À¥ë¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¾®»³»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï¾ò·ï¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Ï66¥á¡¼¥È¥ëÁ°¸å¡£67¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾åÅê¤²¤ì¤Ð¶â¥á¥À¥ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤Ï3²ó¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç2ÅêÌÜ¤ÎµÏ¿¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£ËÌ¸ý¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦°ìÊâÀè¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¤ò¾¯¤·²þÎÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤±¤ÐµÏ¿¤Ï¿¤Ó¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤º¤ËÇº¤ß¤À¤¹¤ÈÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Û¹Í«¤Ë½ª¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ËÌ¸ý¤ÎÌö¿Ê¤ËÎ¢Â¦¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥Á¥§¥³¤Ø¤ÎÃ±¿ÈÎ±³Ø¤À¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤âÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Á¥§¥³¸ì¤ÎÊÉ¤ò¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤«¡£Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇËÌ¸ý¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖÉ¬¾Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤È¤Ï¡¼¡¼¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£