2024年6月29日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東武アーバンパークラインの旅。

旅人は、森迫永依。

東武アーバンパークライン

埼玉県の大宮駅から千葉県の船橋駅までを結ぶ、全長62.7キロ、全35駅を結ぶ路線です。

2014年4月、東武野田線に東武アーバンパークラインの愛称がつけられました。通勤・通学に多く利用されるほか、沿線には埼玉県営の大宮公園や、野球場、サッカー場などの施設が充実しています。

今週の旅人：森迫永依

1997年9月11日生まれ 千葉県出身

2002年、子役として活動を始める。2006年に実写版『ちびまる子ちゃん』のまる子役でブレイク。それ以降、ドラマ、映画などで活躍中。

おじゃましたところ 岩槻駅 岩槻城址公園 春日部駅 こちら春日部市学校どおり前カレー屋 野田市駅 旧中村商店 流山おおたかの森駅 Patisserie CONSTELLAS(コンステラス) 六実駅 パン工房 ホルンベーカリー トフコ株式会社 こちら春日部市学校どおり前カレー屋旧中村商店Patisserie CONSTELLAS(コンステラス)パン工房 ホルンベーカリー トフコ株式会社

赤と白の睡蓮の競演！赤い橋とのコントラストも素敵な、市民の憩いの公園

【最寄駅】岩槻駅より徒歩25分

【所番地】埼玉県さいたま市岩槻区太田3-4

【電話番号】048-757-9122

【ホームページ】https://www.sgp.or.jp/

夏限定！一口ごとに味が変わる「冷やしカレー」？！上にのってるのはカレーのアイス？

【最寄駅】春日部駅より徒歩4分

【所番地】埼玉県春日部市粕壁東1-3-3

【営業時間】11:00〜14:30／17:00〜20:30

【定休日】水曜

【Instagram】https://www.instagram.com/kochi_curry_ryochan/

明治時代の建物を修復！2022年オープンした、カフェや工房の複合施設

【最寄駅】野田市駅より徒歩12分

【所番地】千葉県野田市野田335

【Instagram】https://www.instagram.com/kyu_nakamurasho_ten/

CB PAC【旧中村商店内】

意外な千葉の名産品がいっぱい！店主厳選の千葉県産が揃うセレクトショップ

【営業時間】12:00〜16:00

【定休日】水曜

【Instagram】https://www.instagram.com/cbpac.cbpac/

月悦 yuè【旧中村商店内】

開店は新月から十五夜までの半分だけ！アロマやキャンドル、洋服など心満たされる旧中村商店のギャラリー！

【営業日】新月から満月の日にオープン（詳しくはInstagramをご確認下さい）

【Instagram】https://www.instagram.com/__yue__space__/

kinako【旧中村商店 イトマ内】

旧中村商店の古民家の母屋で入れ替わり営業中！自家製ハーブが評判のカフェ

【営業日時】Instagramをご確認下さい

【Instagram】https://www.instagram.com/kinako_originalherbtea/

※イトマにはkinako以外の店舗も定期的に入れ替わりで営業しています。

詳しくは、イトマのInstagramをご確認下さい。

【イトマInstagram】https://www.instagram.com/itoma__22/

チイサナパン工房 Chocotto【旧中村商店内】

旧中村商店の離れにある小さなパン屋さん。家族3人で植物由来の材料にこだわったパンとは？

【営業日】木曜・金曜・土曜（不定期で日曜）

【営業時間】11:00〜15:00（土曜は16:00まで）

【Instagram】https://www.instagram.com/chocotto_moto/

Patisserie CONSTELLAS(コンステラス)（流山おおたかの森駅）

「スイーツのおいしさを科学する」パティシエ！共通する成分が生み出す相乗効果？！

【最寄駅】流山おおたかの森駅より徒歩2分

【所番地】千葉県流山市おおたかの森北1-8-3

【電話】04-7189-8182

【営業時間】11:00〜13:00／14:00〜18:00

【定休日】火曜・水曜＋不定休

【ホームページ】https://constellas.net/

【Instagram】https://www.instagram.com/patisserie_constellas/

【X（旧Twitter）】https://x.com/constellas_

※イートイン可能な曜日や時間については、SNSでご確認下さい

パン工房 ホルンベーカリー（六実駅）

お客さんのリクエストで生まれたクセ強パン！ガイコツパンって何？

【最寄駅】六実駅より徒歩20分

【所番地】千葉県鎌ケ谷市粟野757-1

【電話】047-446-9179

【営業時間】7:00〜18:00(パンが無くなり次第終了)

【定休日】月曜＋不定休

【ホームページ】https://hornbakery236.wixsite.com/hornbakery

【Instagram】https://www.instagram.com/horn.smile7/

チーズを加工して卸す会社が営む、直売所に見えない直売所？

【最寄駅】六実駅より徒歩30分（新鎌ヶ谷駅より徒歩30分）

【所番地】千葉県鎌ケ谷市軽井沢1995-1

【電話】047-444-3198

【チーズ直売営業時間】9:30〜12:00／13:00〜16:30

【定休日】土曜・日曜・祝日