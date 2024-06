ONEUS、Mnetサバイバル番組「Road to Kingdom」新シーズンに再挑戦？出演を検討中

ONEUSが、Mnet「Road to Kingdom」の新シーズンに再挑戦することになるだろうか。Mnetの関係者は28日、マイデイリーに「ONEUSが、Mnet『Road to Kingdom』の新しいシーズンへの出演を前向きに検討している」と明かした。2020年より韓国で放送が開始された「Road to Kingdom」は、K-POPの実力派ボーイズグループの激しい競争を込めたサバイバル番組だ。今年、同番組はリブランディングを通じて、続編である「Kingdom」の出場権を獲得するためのプリクエルのようなフォーマットではなく、単独でブランド化する予定で、今年下半期にリニューアルしてローンチされる計画だ。

これに先立って、ONEUSは「Road to Kingdom」シーズン1で、抜群のパフォーマンスと韓国風の要素を収めたステージで注目を集めた。以後、「月下美人 : LUNA」「Same Scent」「ERASE ME」「Baila Conmigo」などをリリースして、各音楽番組で1位を記録するなど目覚ましい成長を見せつけた。このような状況で、彼らが約4年ぶりに「Road to Kingdom」に再挑戦することになれば、これまでの成長を確認することができるものと期待される。