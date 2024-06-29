ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄVSºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡ÖÇ®·ì5ÈÖ¾¡Éé¡×¡Ò¤½¤Î3¡¦¼çË¤¥Ñ¥ï¡¼¡Ó²¬ËÜÏÂ¿¿VSº´Æ£µ±ÌÀ
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤¬Æ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÂÇÀþ¤Î¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤µ¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤âµð¿Í¤ÎÂè89Âå4ÈÖ¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê27¡Ë¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¡ÖÆß´¶ÎÏ¡×¤ÇÉâ¾å¤ÎÃû¤·¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤é¤¤²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºòµ¨¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÇ·â¤Î°ÂÄê´¶¤âÁý¤¹¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤â2³ä5Ê¬5ÎÒ¡£°ìÊý¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¡¼¤À¤³¡¼¤À¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÇÏ¼ªÅìÉ÷¤ò´Ó¤±¤ë¤Î¤¬²¬ËÜ¤Î¶¯¤ß¡£¡Ø¤¤¤¤»þ¤â¤¢¤ì¤Ð°¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤ä¤í¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢4ÈÖ¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÇØÉé¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£6Ç¯Ï¢Â³30ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤Þ¤¹¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸òÎ®ÀïºÇ½ª¥«¡¼¥É¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤â¡¢2»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÈÉü³è¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼çË¤¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¡£¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ðà±¢¥¥ãá¤Ç²¿»ö¤Ë¤â²æ´Ø¤»¤º¤Ê¥¿¥¤¥×¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎ©¾ì¤¬¿Í¤òÊÑ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢°Õ³°¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Ç¤¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¡Ê35¡Ë¤¬¡Ø²¿¤Ç¡¢¤Ç¤¤Í¤§¤ó¤À¤è!ÇÏ¼¯ÌîÏº!¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢È¾¤Ð¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Þ¤¬¤¤¤ÎÜü¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼!¡Ù¤È¥½¥Õ¥ÈÏ©Àþ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËÅ¬¤·¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥óÁü¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤½¤³¤ØÍè¤ë¤È¡¢ÂÇÀþ¤Î¾å¤¬¤êÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬ºå¿À¤À¡£ºòµ¨ÆüËÜ°ì¤òÂ×´§¤·¤¿½ÅÎÌÂÇÀþ¤Ï¸«¤ë±Æ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ä¹ÂÇ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡£ºòµ¨¤Î¥Á¡¼¥àÄ¹ÂÇÎ¨¤¬3³ä5Ê¬2ÎÒ¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤Ï2³ä9Ê¬8ÎÒ¤Þ¤ÇµÞ¹ß²¼¡£¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¸¶°ø¤ÏÃæ¼´¤ÎÂç»³ÍªÊå¡Ê29¡Ë¤Èº´Æ£µ±ÌÀ¡Ê25¡Ë¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÂÇÎ¨¤Ï2³äÁ°¸å¤ËÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢´íµ¡´¶¤¬Çö¤¤¤Î¤Ï¥µ¥È¥Æ¥ë¤ÎÊý¤À¡£ºßºå¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¡ØÁ´À¹´ü¤ÏÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤Î5·î¡Ù¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤°¤é¤¤¿ÊÊâ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢±óÀ¬Àè¤Ç¥¿¥Ë¥Þ¥Á¶Ú¤ËÏ¢¤ì½Ð¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤Ê¡£¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤ÎÃæÌîÂóÌ´¡Ê27¡Ë¤ä°ËÆ£¾»Ê¡Ê28¡Ë¤â°ì½ï¤ËÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤ä¤Ç¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¥µ¥È¥Æ¥ë¤Ï5·î15Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤â¡¢6·î7Æü¤ËºÆ¾º³Ê¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂÇÀþ¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤ÏÀ®¤ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö·ë¶É¡¢Âç»³¤¬Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿Âå¤ï¤ê¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤¿¤À¤±¤ä¤ó¡£¥Î¥¤¥¸¡¼¡Ê29¡Ë¤â¥ß¥¨¥»¥¹¡Ê28¡Ë¤â4ÈÖ¤òÂÇ¤Ä¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤ÊÎÏÉÔÂ¤ä¤«¤é¤Ê¡£¤É¤¦¤â¡¢º´Æ£ËÜ¿Í¤â¡Ø¤Þ¤ÀÄ´»ÒÌá¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤ä¤±¤É¡Å¡Å¡Ù¤ÈÉÔÄçÉå¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤ï¡£¤¿¤À¤·¡¢¸òÎ®ÀïºÇ½ª¥«¡¼¥É¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¸í»»¤Ê¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¡£Ãæ½§¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ò¤«¤Ê¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤ä¤·¡×¡Êºßºå¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Æ±¤¸¡ÖÇ½Å·µ¤¡×¤Ç¤â°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÏÀéº¹ËüÊÌ¡£¼çË¤ÂÐ·è¤Ï¡¢4ÈÖ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ëÆß´¶ÎÏ¤Îº¹¤Çµð¿Í¤Î¾¡Íø¤À¡£