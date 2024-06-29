[6.29 コパ・アメリカ2024グループリーグ第2節](アレジアント・スタジアム)

※10:00開始

<出場メンバー>

[パラグアイ]

先発

GK 22 R. Morínigo

DF 3 オマル・アルデレーテ

DF 4 マティアス エスピノサ

DF 5 ファビアン・バルブエナ

DF 25 G. Velázquez

MF 8 D. Bobadilla

MF 14 アドリアン クーバス

MF 23 マティアス ヴィジャサンティ

FW 10 ミゲル・アルミロン

FW 18 A. Arce

FW 19 フリオ・エンシソ

控え

GK 1 カルロス・ミゲウ コロネウ

GK 12 A. Aguilar

DF 2 イバン ラミレス

DF 6 フニオール アロンソ

DF 13 ネストル ヒメレス

DF 15 グスタボ ゴメス

MF 16 マティアス ロハス

MF 17 アレハンドロ ロメロ・ガマーラ

MF 20 リカルド サンチェス

MF 21 F. Peralta

MF 26 エルネスト カバジェロ

FW 7 デルリス・ゴンザレス

FW 9 アダム バレイロ

FW 11 Á. Romero

FW 24 ラモン ソサ

監督

Daniel Óscar Garnero

[ブラジル]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 2 ダニーロ

DF 3 エデル・ミリトン

DF 4 マルキーニョス

DF 6 ウェンデル

MF 5 ブルーノ・ギマランイス

MF 7 ビニシウス・ジュニオール

MF 8 ルーカス・パケタ

MF 15 ジョアン・ゴメス

MF 20 サビオ

FW 10 ロドリゴ・ゴエス

控え

GK 12 ベント

GK 23 ハファエウ

DF 13 ヤン・コウト

DF 14 ガブリエル・マガリャンイス

DF 16 ギレルメ アラナ

DF 17 ルーカス・ベラルド

DF 25 グレイソン・ブレーメル

MF 18 ドウグラス・ルイス

MF 19 アンドレアス・ペレイラ

MF 24 エデルソン

FW 9 エンドリッキ

FW 11 ラフィーニャ

FW 21 エバニウソン

FW 22 ガブリエル・マルティネッリ

FW 26 ペペー

監督

Dorival Silvestre Júnior

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります