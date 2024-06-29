パラグアイvsブラジル スタメン発表
[6.29 コパ・アメリカ2024グループリーグ第2節](アレジアント・スタジアム)
※10:00開始
<出場メンバー>
[パラグアイ]
先発
GK 22 R. Morínigo
DF 3 オマル・アルデレーテ
DF 4 マティアス エスピノサ
DF 5 ファビアン・バルブエナ
DF 25 G. Velázquez
MF 8 D. Bobadilla
MF 14 アドリアン クーバス
MF 23 マティアス ヴィジャサンティ
FW 10 ミゲル・アルミロン
FW 18 A. Arce
FW 19 フリオ・エンシソ
控え
GK 1 カルロス・ミゲウ コロネウ
GK 12 A. Aguilar
DF 2 イバン ラミレス
DF 6 フニオール アロンソ
DF 13 ネストル ヒメレス
DF 15 グスタボ ゴメス
MF 16 マティアス ロハス
MF 17 アレハンドロ ロメロ・ガマーラ
MF 20 リカルド サンチェス
MF 21 F. Peralta
MF 26 エルネスト カバジェロ
FW 7 デルリス・ゴンザレス
FW 9 アダム バレイロ
FW 11 Á. Romero
FW 24 ラモン ソサ
監督
Daniel Óscar Garnero
[ブラジル]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ダニーロ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 4 マルキーニョス
DF 6 ウェンデル
MF 5 ブルーノ・ギマランイス
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 ルーカス・パケタ
MF 15 ジョアン・ゴメス
MF 20 サビオ
FW 10 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 12 ベント
GK 23 ハファエウ
DF 13 ヤン・コウト
DF 14 ガブリエル・マガリャンイス
DF 16 ギレルメ アラナ
DF 17 ルーカス・ベラルド
DF 25 グレイソン・ブレーメル
MF 18 ドウグラス・ルイス
MF 19 アンドレアス・ペレイラ
MF 24 エデルソン
FW 9 エンドリッキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 21 エバニウソン
FW 22 ガブリエル・マルティネッリ
FW 26 ペペー
監督
Dorival Silvestre Júnior
※10:00開始
<出場メンバー>
[パラグアイ]
先発
GK 22 R. Morínigo
DF 3 オマル・アルデレーテ
DF 4 マティアス エスピノサ
DF 5 ファビアン・バルブエナ
DF 25 G. Velázquez
MF 8 D. Bobadilla
MF 14 アドリアン クーバス
MF 23 マティアス ヴィジャサンティ
FW 18 A. Arce
FW 19 フリオ・エンシソ
控え
GK 1 カルロス・ミゲウ コロネウ
GK 12 A. Aguilar
DF 2 イバン ラミレス
DF 6 フニオール アロンソ
DF 13 ネストル ヒメレス
DF 15 グスタボ ゴメス
MF 16 マティアス ロハス
MF 17 アレハンドロ ロメロ・ガマーラ
MF 20 リカルド サンチェス
MF 21 F. Peralta
MF 26 エルネスト カバジェロ
FW 7 デルリス・ゴンザレス
FW 9 アダム バレイロ
FW 11 Á. Romero
FW 24 ラモン ソサ
監督
Daniel Óscar Garnero
[ブラジル]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ダニーロ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 4 マルキーニョス
DF 6 ウェンデル
MF 5 ブルーノ・ギマランイス
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 ルーカス・パケタ
MF 15 ジョアン・ゴメス
MF 20 サビオ
FW 10 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 12 ベント
GK 23 ハファエウ
DF 13 ヤン・コウト
DF 14 ガブリエル・マガリャンイス
DF 16 ギレルメ アラナ
DF 17 ルーカス・ベラルド
DF 25 グレイソン・ブレーメル
MF 18 ドウグラス・ルイス
MF 19 アンドレアス・ペレイラ
MF 24 エデルソン
FW 9 エンドリッキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 21 エバニウソン
FW 22 ガブリエル・マルティネッリ
FW 26 ペペー
監督
Dorival Silvestre Júnior
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります