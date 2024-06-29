ÄÉÅé¡¦·Ë¤¶¤³¤Ð¤µ¤ó Gµ¤Ç¡Ö3-5-8¡Ê¥¶¥³¥Ð¡Ë¡×ÇÏ·ô¤ò1Ëü±ßÇã¤¤Â³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹â³ÛÇÛÅö¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä¡ÊËÜÂ¿Àµ¼±¡Ë
¡Ú¤ª¾Ð¤¤³¦ °Î¿Í¡¦´ñ¿Í¡¦ÊÑ¿ÍÅÁ¡Û#198
ÄÉÅé¡¦·Ë¤¶¤³¤Ð»Õ¾¢ ËÜ»æÏ¢ºÜ¡Ö¤Û¤ó¤Ê¤é¤Ê‼¡×¤ÇÄË²÷¤Ê¥¥ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª
¡¡·Ë¤¶¤³¤Ð¤µ¤ó¤Î´¬
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤¶¤³¤Ð¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Á¤ã¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢·É°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬»Õ¾¢¤Î·ËÊÆÄ«»Õ¾¢¡£
¡¡¥é¥¸¥ª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÆÄ«»Õ¾¢¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡¢Íî¸ì¤Ï¤â¤Á¤í¤óÅÁÅý·ÝÇ½¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£
¡¡2¿Í¤¬ÀïÁ°¤ÎÍî¸ì³¦¤Ê¤É¤ÎÏÃ¤òÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¡¢¼«Ê¬¤¬ÏÃ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤È¡¢»Õ¾¢¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤ò¤µ¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ÆÆÍÁ³¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡Ë¡Ö¤Á¤ã¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÏÂÎ¸³¤·¤Æ¤Ï¤ë¤±¤É¡¢·¯¤Ï¸«¤¿¤ó¤«¡©¡¡¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤â¤Ø¤ó¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤½¤Ê¤¤¤è¤¦ÃÎ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡©¡×¤ÈÅÜ¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢ÊÆÄ«»Õ¾¢¤Ë¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤Ê¤Ë¤òÅÜ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡©¡¡¤³¤Î¿Í¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¤ÏÃÎ¼±¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Ï¤ó¤Í¤ä¤Ê¤¤¤«¡£ÊÙ¶¯¤µ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤Ï¤ì¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤¶¤³¤Ð¤µ¤ó¤Ï¡ÈËÍ¤Î¤Á¤ã¡¼¤Á¤ã¤ó¡É¤È³Ú¤·¤²¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¼»ÅÊ¿´¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤º¤Ë¤¤¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¶¤³¤Ð¤µ¤ó¤´¼«¿È¤â¤½¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ï°ìÌÜ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¨¤é¤¤¤¹¤Þ¤Ê¤ó¤À¡£¤«¤ó¤Ë¤ó¤ä¤Ç¡×¤È¼Õ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¸¤é¤·¤¯¡¢»Õ¾¢¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ó¤ÊÏÃ¤â¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î³Ú²°¤Ø»Ç¤¦¤È¡¢¹âÇ®¤Ç¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤¦¤Ä¤í¤ÊÌÜ¤Ç¥°¥¿¡Á¥Ã¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ø°ìÌç¤Î¡Ê·Ë¡ËÆî¸÷¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÂÎ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£Àº¿ÀÅª¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢²¿Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¶¥ÇÏ¤ÎGI¥ì¡¼¥¹¤Ë¡Ö3-5-8¡Ê¥¶¥³¥Ð¡Ë¡×ÇÏ·ô¤ò1Ëü±ß¤ÇÇã¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹â³ÛÇÛÅö¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£³§¡¢ÇÏ·ô¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤¬»³¤Î¤è¤¦¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡ª
¡ÖÇã¤¦¤Æ¤Ø¤ó¤Í¤ó¡£¼Â¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¡¡Íî¸ì¤ÎÃÏÊý¸ø±é¤¬Â³¤¡¢º£²ó¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ªÄï»Ò¤µ¤ó¤¬Çã¤¤Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·ËüÇÏ·ô¤Ê¤é100Ëü±ß¡Ä¡Ä¡£ËÜÈÖ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤â¤¦¸À¤ï¤ó¤È¤¤¤Æ¡Á¤ä¡Á¡ª¡×¤ÈÎÞ¤°¤à¤¶¤³¤Ð¤µ¤ó¤Ë½Ð±é¼Ô°ìÆ±ÂçÇú¾Ð¡ª
¡¡¤ªÄï»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¤Ã¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¸å¤Ë¡Ö¤«¤á¤Ø¤ó¤«¤á¤Ø¤ó¡£µ¤¤Ë¤·¤¤¤Ê¡×¤Èµ¤¸¯¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾åÊýÍî¸ì¤ÎÉáµÚ¤È¼ã¼êÈ¸²È¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤¿·Ë¤¶¤³¤Ð¤µ¤ó¡£Å·¹ñ¤Ç¤Ï·É°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤Âç¹¥¤¤ÊÊÆÄ«»Õ¾¢¤Ë¡Ö¤¢¤ÎÀ¤¤ËÍè¤¿¤ó¤ä¤µ¤«¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤ä¤Í¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÍî¸ìÃÌµÄ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊËÜÂ¿Àµ¼±¡¿Ì¡ºÍºî²È¡Ë