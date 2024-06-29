来週の主な予定 ECBフォーラム、ラガルドECB総裁とパウエルFRB議長講演 FOMC議事録と米雇用統計 英仏総選挙 来週の主な予定 ECBフォーラム、ラガルドECB総裁とパウエルFRB議長講演 FOMC議事録と米雇用統計 英仏総選挙

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来週の主な予定 ECBフォーラム、ラガルドECB総裁とパウエルFRB議長講演 FOMC議事録と米雇用統計 英仏総選挙



・6月FOMC議事録 年内米利下げ回数の見通しが3回からわずか1回に減少、タカ派サプライズだった

・政治混乱を警戒 4日にイギリス総選挙、7日にフランス下院選挙決選投票、東京都知事選も

・ECBフォーラム「変革の時代における金融政策」開催、ラガルドECB総裁やパウエルFRB議長が講演

・6月米雇用統計 前回は雇用者数が予想を大きく上回り賃金の伸びも加速、ドル円は1円以上も上昇した

・6月豪中銀議事録 利上げ検討などタカ派姿勢を維持 月次CPI受け8月利上げ観測高まる、3日は小売売上高



30日（日）

中国製造業PMI・非製造業PMI（6月）

フランス下院選挙、第1回投票

ウィリアムズNY連銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催イベント出席

クリーブランド連銀メスター総裁退任、7月FOMCは代わりにグールズビー・シカゴ連銀総裁が投票



1日（月）

日銀短観（第2四半期）

中国財新製造業PMI（6月）

ドイツ消費者物価指数（6月）

米ISM製造業景気指数（6月）

ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演

ラガルドECB総裁、ECBフォーラム2024「変革の時代における金融政策」開会挨拶

ECBフォーラム2024「変革の時代における金融政策」（3日まで）

豪州、所得税減税と最低賃金引き上げを実施

クレア・ロンバルデリ氏、英中銀副総裁に就任（ブロードベント氏の後任）

香港特別行政区設立記念日のため香港市場は休場



2日（火）

日本10年利付国債入札

豪中銀議事録（6月18日開催分）

ユーロ圏消費者物価指数（6月）

米自動車販売（6月）

米求人件数（5月）

シュナーベルECB理事、会議「地政学的ショックとインフレ」出席

エルダーソンECB理事、ECBフォーラム2024討論会出席

デギンドスECB副総裁、ECBフォーラム2024「ユーロ圏のインフレ：上昇と低下」講演

ラガルドECB総裁、パウエルFRB議長、ECBフォーラム2024討論会出席



3日（水）

連合春闘最終回答集計結果公表

新紙幣発行（1万円札が渋沢栄一、5千円札は津田梅子、千円札は北里柴三郎）

日銀需給ギャップと潜在成長率

豪小売売上高（5月）

中国財新非製造業PMI（6月）

米ADP雇用者数（6月）

米ISM非製造業景気指数（6月）

FOMC議事録（6月11日-12日開催分）

上海協力機構（SCO）首脳会議

デギンドスECB副総裁、ECBフォーラム2024「金融政策サイクル」講演

チポローネECB理事、ECBフォーラム2024「ユーロ圏の生産性」講演

レーンECBチーフエコノミスト、ウィリアムズNY連銀総裁、ECBフォーラム2024「自然利子率」講演

クノット・オランダ中銀総裁、ECBフォーラム2024「国際金融システムが直面している問題」討論会参加

ラガルドECB総裁、ECBフォーラム2024「変革の時代における金融政策」閉会挨拶



4日（木）

日本30年利付国債入札

スイス消費者物価指数（6月）

英DMPインフレ調査（6月）

ECB議事録（6月6日開催分）

チポローネECB理事、イベント出席

イギリス総選挙

独立記念日祝日のため米株式・債券市場は休場



5日（金）

カナダ雇用統計（6月）

米雇用統計（6月）

ラガルドECB総裁、討論会出席

ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロについて講演

ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演



6日（土）

ビルロワドガロー仏中銀総裁、討論会出席



7日（日）

東京都知事選

フランス下院選挙決選投票



※予定は変更することがあります

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