コロンビアvsコスタリカ スタメン発表
[6.29 コパ・アメリカ2024グループリーグ第2節](ステートファーム・スタジアム)
※07:00開始
<出場メンバー>
[コロンビア]
先発
GK 12 カミロ バルガス
DF 2 カルロス クエスタ
DF 17 ホアン・モヒカ
DF 21 ダニエル・ムニョス
DF 23 ダビンソン・サンチェス
MF 6 リカルド リオス
MF 11 ジョン アリアス
MF 16 ジェフェルソン・レルマ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 10 ハメス・ロドリゲス
FW 24 ジョン・コルドバ
控え
GK 1 ダビド・オスピナ
GK 25 アルヴァロ モンテーロ
DF 4 サンティアゴ・アリアス
DF 13 ジェリー・ミナ
DF 26 デイベル・マチャド
MF 5 ケヴィン カスターニョ
MF 8 ホルヘ カラスカル
MF 15 マテウス ウリベ
MF 20 フアン キンテロ
MF 22 ヤセル アスプリージャ
FW 9 ミゲル ボルハ
FW 14 ジョン・デュラン
FW 18 ルイス・シニステラ
FW 19 ラファエル・サントス・ボレ
監督
ネストル ロレンソ
[コスタリカ]
先発
GK 23 パトリック セケイラ
DF 3 J. Mitchell
DF 4 フアン パブロ バルガス
DF 15 フランシスコ カルボ
MF 10 ブランドン アギレラ
MF 11 A. Lassiter
MF 14 オルランド ガロ
MF 17 ワーレン マドリガル
MF 21 アルヴァロ サモラ
MF 22 ハクスゼル キロス
FW 9 マンフレド・ウガルデ
控え
GK 1 ケビン チャモロ
GK 18 A. Cruz
DF 2 ヘラルド テイラー
DF 5 フェルナン ファエロン
DF 6 J. Cascante
DF 8 ジョセフ モラ
DF 25 Y. Molina
MF 13 ジェフェルソン ブレネス
MF 16 A. Bran
MF 26 D. Sequeira
FW 7 アントニー コンレラス
FW 12 ジョエル キャンベル
FW 19 ケネス ヴァルガス
FW 20 ジョシマル アルコセル
FW 24 A. Rojas
監督
グスタボ アルファロ
※07:00開始
<出場メンバー>
[コロンビア]
先発
GK 12 カミロ バルガス
DF 2 カルロス クエスタ
DF 17 ホアン・モヒカ
DF 21 ダニエル・ムニョス
DF 23 ダビンソン・サンチェス
MF 6 リカルド リオス
MF 11 ジョン アリアス
MF 16 ジェフェルソン・レルマ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 10 ハメス・ロドリゲス
控え
GK 1 ダビド・オスピナ
GK 25 アルヴァロ モンテーロ
DF 4 サンティアゴ・アリアス
DF 13 ジェリー・ミナ
DF 26 デイベル・マチャド
MF 5 ケヴィン カスターニョ
MF 8 ホルヘ カラスカル
MF 15 マテウス ウリベ
MF 20 フアン キンテロ
MF 22 ヤセル アスプリージャ
FW 9 ミゲル ボルハ
FW 14 ジョン・デュラン
FW 18 ルイス・シニステラ
FW 19 ラファエル・サントス・ボレ
監督
ネストル ロレンソ
[コスタリカ]
先発
GK 23 パトリック セケイラ
DF 3 J. Mitchell
DF 4 フアン パブロ バルガス
DF 15 フランシスコ カルボ
MF 10 ブランドン アギレラ
MF 11 A. Lassiter
MF 14 オルランド ガロ
MF 17 ワーレン マドリガル
MF 21 アルヴァロ サモラ
MF 22 ハクスゼル キロス
FW 9 マンフレド・ウガルデ
控え
GK 1 ケビン チャモロ
GK 18 A. Cruz
DF 2 ヘラルド テイラー
DF 5 フェルナン ファエロン
DF 6 J. Cascante
DF 8 ジョセフ モラ
DF 25 Y. Molina
MF 13 ジェフェルソン ブレネス
MF 16 A. Bran
MF 26 D. Sequeira
FW 7 アントニー コンレラス
FW 12 ジョエル キャンベル
FW 19 ケネス ヴァルガス
FW 20 ジョシマル アルコセル
FW 24 A. Rojas
監督
グスタボ アルファロ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります