[6.29 コパ・アメリカ2024グループリーグ第2節](ステートファーム・スタジアム)

※07:00開始

<出場メンバー>

[コロンビア]

先発

GK 12 カミロ バルガス

DF 2 カルロス クエスタ

DF 17 ホアン・モヒカ

DF 21 ダニエル・ムニョス

DF 23 ダビンソン・サンチェス

MF 6 リカルド リオス

MF 11 ジョン アリアス

MF 16 ジェフェルソン・レルマ

FW 7 ルイス・ディアス

FW 10 ハメス・ロドリゲス

FW 24 ジョン・コルドバ

控え

GK 1 ダビド・オスピナ

GK 25 アルヴァロ モンテーロ

DF 4 サンティアゴ・アリアス

DF 13 ジェリー・ミナ

DF 26 デイベル・マチャド

MF 5 ケヴィン カスターニョ

MF 8 ホルヘ カラスカル

MF 15 マテウス ウリベ

MF 20 フアン キンテロ

MF 22 ヤセル アスプリージャ

FW 9 ミゲル ボルハ

FW 14 ジョン・デュラン

FW 18 ルイス・シニステラ

FW 19 ラファエル・サントス・ボレ

監督

ネストル ロレンソ

[コスタリカ]

先発

GK 23 パトリック セケイラ

DF 3 J. Mitchell

DF 4 フアン パブロ バルガス

DF 15 フランシスコ カルボ

MF 10 ブランドン アギレラ

MF 11 A. Lassiter

MF 14 オルランド ガロ

MF 17 ワーレン マドリガル

MF 21 アルヴァロ サモラ

MF 22 ハクスゼル キロス

FW 9 マンフレド・ウガルデ

控え

GK 1 ケビン チャモロ

GK 18 A. Cruz

DF 2 ヘラルド テイラー

DF 5 フェルナン ファエロン

DF 6 J. Cascante

DF 8 ジョセフ モラ

DF 25 Y. Molina

MF 13 ジェフェルソン ブレネス

MF 16 A. Bran

MF 26 D. Sequeira

FW 7 アントニー コンレラス

FW 12 ジョエル キャンベル

FW 19 ケネス ヴァルガス

FW 20 ジョシマル アルコセル

FW 24 A. Rojas

監督

グスタボ アルファロ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります