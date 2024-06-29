　29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比240円高の3万9820円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40157.75円　　ボリンジャーバンド3σ
39820.00円　　29日夜間取引終値
39712.64円　　ボリンジャーバンド2σ
39516.00円　　5日移動平均
39267.52円　　ボリンジャーバンド1σ
39095.00円　　一目均衡表・転換線
38894.13円　　75日移動平均
38822.40円　　25日移動平均
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38785.00円　　一目均衡表・基準線
38452.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38377.28円　　ボリンジャーバンド-1σ
37932.16円　　ボリンジャーバンド2σ
37487.05円　　ボリンジャーバンド3σ
35956.60円　　200日移動平均
245.96円　　28日日経平均株価現物終値


株探ニュース