日経225先物テクニカルポイント（29日夜間取引終了時点）
29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比240円高の3万9820円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40157.75円 ボリンジャーバンド3σ
39820.00円 29日夜間取引終値
39712.64円 ボリンジャーバンド2σ
39516.00円 5日移動平均
39267.52円 ボリンジャーバンド1σ
39095.00円 一目均衡表・転換線
38894.13円 75日移動平均
38822.40円 25日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38785.00円 一目均衡表・基準線
38452.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38377.28円 ボリンジャーバンド-1σ
37932.16円 ボリンジャーバンド2σ
37487.05円 ボリンジャーバンド3σ
35956.60円 200日移動平均
245.96円 28日日経平均株価現物終値
株探ニュース
40157.75円 ボリンジャーバンド3σ
39820.00円 29日夜間取引終値
39712.64円 ボリンジャーバンド2σ
39516.00円 5日移動平均
39267.52円 ボリンジャーバンド1σ
39095.00円 一目均衡表・転換線
38894.13円 75日移動平均
38822.40円 25日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38785.00円 一目均衡表・基準線
38452.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38377.28円 ボリンジャーバンド-1σ
37932.16円 ボリンジャーバンド2σ
37487.05円 ボリンジャーバンド3σ
35956.60円 200日移動平均
245.96円 28日日経平均株価現物終値
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