オジー・オズボーンの妻でマネージャーのシャロンは、オジーとモーターヘッドのレミーをスーパーヒーローにしたアニメを制作したいと考えているそうだ。彼女は『The Entertainer!』誌のインタビューで、こう明かしている。「彼らがスーパーヒーローなの(笑)。ものすごく面白いわよ。不適切で、面白い。誰かが買ってくれて、公開されることを願ってる。私たち、これにはワクワクしているの」

