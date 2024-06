人気は牛すじの旨みあふれる和牛すじラーメン！ 「中華そば 高安」出身の店主が作る、クリーミーな豚骨ラーメン（京都・西大路三条）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は西大路三条駅近くにオープンした「中華そば 高安」出身の店主が作るクリーミーな豚骨ラーメン店。

さいラーメン(京都・西大路三条)

味たまラーメン 出典:ベル山さんさん

2024年5月、西大路三条駅から徒歩7分ほどの場所に、豚骨ベースのクリーミーなスープに定評のある「さいラーメン」がオープンしました。店主のさい氏は一乗寺の「食べログ ラーメン WEST 百名店」にも選出されている人気ラーメン店「中華そば 高安」で15年間ラーメンを作ってきました。退職後は祇園で「麵屋一乗」の店主として「高安」仕込みのラーメンを提供し人気を得ていました。今回、地元の京都で独立開業することになり、昔からの常連客からも喜ばれています。

外観 出典:こばみつさん

店舗は明るい水色の壁が目を引く外観で、サイの描かれた看板もお洒落。店内にはまっすぐに伸びたカウンターに、客席は8席です。こぢんまりしていますが、入り口が2カ所あり引き戸のため入店しやすい造りになっています。

和牛すじラーメン 出典:cochranさん

看板メニューの「和牛すじラーメン」1,290円は、豚骨ベースのまろやかなスープに時間をかけてトロトロに煮込まれた少し甘めの牛すじがベストマッチ。麺は京都の老舗製麺所「麺屋棣鄂」製の中細ストレート麺で、小麦の風味豊かでほどよい弾力があり、スープとよく絡みます。途中で薬味の「辛みニラ」を入れて味変するのもおすすめです。ジューシーでやわらかいチャーシューや旨みたっぷりの牛すじは、ライスと一緒に食べても◎。

ラーメン 出典:yummy-kyotoさん

定番の「ラーメン」890円、「味玉ラーメン」990円もあり、どのメニューも+210円で唐揚げ1個とライス(大・小選べます)が付いたセットにできます。また、唐揚げは1個170円ですが、2個目からは150円というサービス価格もうれしいですね。名物の唐揚げは大ぶりで、「高安」と同じくカレーパウダーで楽しめます。トッピングには「メンマ」200円や、京都らしい「九条ねぎ 大盛り」100円、「味玉」120円などを用意。

お得なセットもあり、満足度の高いラーメン店。確かな経験から生み出される、まろやかで飲み干したくなる一杯を味わいに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

味玉ラーメン 出典:よっちゃんのパパさん

『「味玉ラーメン」(990円)をいただく事にしました。

どんぶりには、チャーシュー、牛スジ、味玉、メンマ、刻みネギが盛り付けられておりスープは白濁しています。

スープは鶏がら、もみじ、豚骨などから引かれた白湯、こってりとはしていますが醤油の塩味や酸味が程よくまろやかさもあり中華系のスパイスの香りと辛味も感じられます。

麺は棣鄂製の中細ストレート麺が使われており、コシを感じるモチっと感があり小麦の風味も豊かでスープもよく馴染みます。

チャーシューは厚切りされ煮豚タイプの豚バラが使われており脂はトロッと濃厚で肉はほろりと崩れるほど柔らかく表面が炙られ香ばしく、牛スジは甘辛くとろとろなるほど柔らかく美味しくいただきました』(よっちゃんのパパさん)

旨みがすごいなめらかなスープ 出典:まっきー1215さん

『トロトロまろやかのスープは旨みが凄くて完飲しました!!麺はストレートでスープがよく絡んで、食感も良く量も丁度良かったです!

写真1枚目の左下がトロトロ軟骨、左上が分厚いのにホロホロなチャーシュー!!この二つがとっても美味しい!!本当に柔らかくて、炙りの風味と甘みが最高です!

唐揚げはとても大きいサイズで1つ170円、2個以降は150円とコスパ良い!のに揚げたてサクサクの肉厚でとっても美味しいです!!唐揚げ3個からのお持ち帰りもあります!卓上の豆板醤はラーメン、唐揚げ共に相性抜群です!

ご飯大は漫画盛りで最高です!!食べれるかな??と思ったのですが、唐揚げやラーメンのチャーシューでご飯をペロリと食べれました!!

店主の方もとても気前がよく、接客やサービスが最高でした!!接客、味ともに絶対また来ようと思ったラーメンです!』(まっきー1215さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆さいラーメン住所 : 京都府京都市中京区壬生中川町10-6TEL : 不明の為情報お待ちしております

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

