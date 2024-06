ラジオDJの山崎あみが27日(木)、Instagramを更新。むっちりとした美脚伸びるミニスカショットを公開した。



【別カット1点】むっちり美脚がたまらない、山崎あみのミニスカショット



お天気キャスターとして人気を博し、2022年より『MUSIClock with THE FIRST TIMES』(Inter FM)のメインDJとして活躍している山崎あみ。モデルや女優など幅広い分野で活躍し、今年6月には初の写真集を発売した。



山崎は27日(木)、「この間リールで載せたやつっ」とInstagramを更新。写真集のイベント情報とともに、美脚伸びるミニスカショットを公開した。



投稿には「スタイル抜群」「美脚の女神様」「相変わらずの9頭身神スタイル」「生脚たまらんッ」などの声が寄せられている。



【あわせて読む】山崎あみ、生脚あらわなミニスカオフショット公開「めっちゃ美脚」