【洪水警報】千葉県・鴨川市、南房総市に発表
気象台は、午前2時4分に、洪水警報を鴨川市、南房総市に発表しました。
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南部では、29日昼前まで土砂災害に、29日明け方まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■勝浦市
□大雨警報
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■鴨川市
□大雨警報
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■富津市
□大雨警報
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■南房総市
□大雨警報
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
■いすみ市
□大雨警報
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■大多喜町
□大雨警報
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■鋸南町
□大雨警報
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm