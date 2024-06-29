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気象台は、午前2時4分に、洪水警報を鴨川市、南房総市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】千葉県・鴨川市、南房総市に発表

南部では、29日昼前まで土砂災害に、29日明け方まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■勝浦市
□大雨警報
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■鴨川市
□大雨警報
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　29日明け方にかけて警戒

■君津市
□大雨警報
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■富津市
□大雨警報
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■南房総市
□大雨警報
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　29日明け方にかけて警戒

■いすみ市
□大雨警報
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■大多喜町
□大雨警報
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■鋸南町
□大雨警報
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm