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気象台は、午前0時55分に、大雨警報（土砂災害）を勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、南房総市、いすみ市、大多喜町、鋸南町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、南房総市、いすみ市などに発表

南部では、29日昼前まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■勝浦市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■鴨川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■君津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■富津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■南房総市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■いすみ市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■大多喜町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒

■鋸南町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm