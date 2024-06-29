【大雨警報】千葉県・勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、南房総市、いすみ市などに発表
気象台は、午前0時55分に、大雨警報（土砂災害）を勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、南房総市、いすみ市、大多喜町、鋸南町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、南房総市、いすみ市などに発表
南部では、29日昼前まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■勝浦市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■鴨川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■富津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■南房総市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■いすみ市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■大多喜町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
■鋸南町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm