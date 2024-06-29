【S.H.Figuarts バトル・ドロイド】6月29日 再販価格：6,600円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts バトル・ドロイド」再販分を6月29日に発売する。価格は6,600円。

本商品は、「スター・ウォーズ エピソード1／ファントム・メナス」に登場する「バトル・ドロイド」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。

劇中同様の「収納モード」から「戦闘モード」への完全変形が可能となっている。ブラスター・ライフルはバックパックへの装着が可能で、S.H.Figuartsの可動域により、バトル・ドロイドらしいポージングができる。

「S.H.Figuarts バトル・ドロイド」

サイズ：全高 約155mm

材質：ABS、PVC製

【セット内容】

本体

ブラスター・ライフル

交換用アンテナパーツ

(C) ＆TM Lucasfilm Ltd.

※発売日は流通により前後する場合があります。