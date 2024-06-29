「スター・ウォーズ」よりアクションフィギュア「S.H.Figuarts バトル・ドロイド」再販分が本日発売！
【S.H.Figuarts バトル・ドロイド】
6月29日 再販
価格：6,600円
サイズ：全高 約155mm
【セット内容】
(C) ＆TM Lucasfilm Ltd.
6月29日 再販
価格：6,600円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts バトル・ドロイド」再販分を6月29日に発売する。価格は6,600円。
本商品は、「スター・ウォーズ エピソード1／ファントム・メナス」に登場する「バトル・ドロイド」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。
劇中同様の「収納モード」から「戦闘モード」への完全変形が可能となっている。ブラスター・ライフルはバックパックへの装着が可能で、S.H.Figuartsの可動域により、バトル・ドロイドらしいポージングができる。
「S.H.Figuarts バトル・ドロイド」
サイズ：全高 約155mm
材質：ABS、PVC製
【セット内容】
本体
ブラスター・ライフル
交換用アンテナパーツ
(C) ＆TM Lucasfilm Ltd.
※発売日は流通により前後する場合があります。